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Агропром и пищевая промышленность

Первые в Европе инкубаторы белоногой креветки запущены в Крыму

 © img.c-inform.info

В Крыму на базе сельхозкооператива «Рыболовецкий колхоз имени крымских партизан», торговая марка «ЭЛЛАС», заработал первый и единственный в Европе инкубатор по производству малька креветки Vannamei.

На предприятии удалось вывести первые четыре миллиона мальков креветок. Предприятие планирует в этом году запустить 20 миллионов мальков в собственные пруды. В планах предприятия — инкубировать не менее 400 млн мальков в год. В 2019 году на базе сельхозкооператива было произведено порядка 100 тонн продукции. В 2020 году республика получит порядка 200 тонн готовой продукции.

Уникальность крымского климата в сочетании с профессионализмом и настойчивостью руководящего состава и сотрудников предприятия дают отличные шансы для динамичного развития отрасли аквакультуры не только в республике, но и во всей России. Благодаря инкубатору, успешно реализуются программы импортозамещения и продуктовой безопасности.

Ранее компания закупала мальков в Таиланде.

http://www.c-in...andex.ru%2Fnews

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1123

Крым, Рыболовецкий колхоз имени крымских партизан, ЭЛЛАС, креветка
  • artal artal
    08.07.2008:45:25

     © rk.gov.ru

    #1202527
  • user78 user78
    08.07.2012:02:09

    Ещё интересная информация про стремительный рост производства устриц и мидий в Крыму в частности и в России вообще:

    Фермеры Крыма в 2020 году планируют начать поставки устриц в Армению и Казахстан

    В 2019 году в Крыму произведено 2628 тонн аквакультуры, в том числе 1424 тонны мидий и устриц, в 2018 году — 1138 тонн устриц и мидий. В регионе осуществляют деятельность около 90 рыбоводных хозяйств, из них более 10 хозяйств марикультуры.

    Ранее зампредседателя совета министров — министр финансов республики Ирина Кивико сообщала, что экспорт сельскохозяйственной продукции Крыма, по предварительным итогам 2019 года, составил $17,2 млн, что в 3,4 раза больше, чем в 2018 году. Республика экспортирует сельхозпродукцию в 13 стран, поставляет зерно в Сирию, Саудовскую Аравию, Египет и Ливан.

    https://tass.ru...onomika/7575131

    Всего в России, по данным Росрыболовства, производство живых устриц и мидий в 2019 г. выросло в 1,5 раза до 3297 и 1971 т соответственно. Производство в Крыму увеличилось на 31% до 922 т устриц и на 16% до 502 т мидий.

    В 2016 году количество морепродуктов, выращенных на полуострове, увеличилось в 2,1 раза. За весь год в регионе произвели 418,68 тонны продукции товарной аквакультуры, из них мидий — 86,55 тонны, устриц — 29,7 тонны. Остальную часть урожая составили ценные виды рыбы. Для сравнения: за 2015 год в республике произвели всего 195,58 тонны морепродуктов.

    https://rosng.r...skih-mollyuskov

    Экспорт российских омаров и устриц в 2016 вырос более чем на половину

    Россия в начале 2017 года экспортировала на 62% больше ракообразных, моллюсков и устриц, чем в прошлом году, заработав $280 млн. При этом импорт морепродуктов обошелся России в $106 млн.

    https://www.rbc...a7947c792c0d22b

    В 2017 году крымские фермы произвели 39 т товарной устрицы, 319 т устрицы, не достигшей товарного веса (40 г), и 604 т мидий, сообщил РБК начальник департамента по рыболовству.

    https://www.rbc...a79475a56fb3384

    Расцвет марикультуры

    Производство мидий и устриц в России увеличилось с момента введения продовольственных контрсанкций более чем в 17 раз, до 1,7 тыс. т, следует из подготовленных Росрыболовством по запросу РБК данных.

    До 2014 года мидии и устрицы поставлялись в Россию из-за рубежа, в основном из Евросоюза. Но в августе 2014-го эти продукты попали в список запрещенных к ввозу товаров из ЕС, США, Канады и ряда других стран, которые ввели против России санкции. В России до 2014 года не было массового товарного производства устриц, а мидии в объеме около 100 т производились только в Приморском крае.

    Впоследствии устричные фермы появились в Краснодарском крае: в 2014 году там было произведено, по данным Росрыболовства, лишь 2 т устриц. В том же году в Краснодарском крае начали выращивать и мидий — всего за год было выращено 9 т.

    В 2015 году производство устриц увеличилось в 15 раз по сравнению с предыдущим годом, до 30 т, мидий — почти в четыре раза, до 345 т. География производства расширилась: в 2015-м мидийные фермы появились не только в Краснодарском и Приморском краях, но и в Севастополе, Крыму и Карелии.

    Год спустя в Севастополе и Крыму, а также в Приморье появились и устричные фермы: общее производство этого деликатеса возросло в семь с лишним раз, с 30 до 216 т. По итогам 2017 года в российских хозяйствах было выращено уже 531 т устриц и почти 1,2 тыс. т мидий. Таким образом, за три полных года с момента введения контрсанкций производство мидий увеличилось в 12,4 раза, а устриц — в 265 раз.

    В Росрыболовстве уточнили, что речь идет только о марикультуре, то есть разведении моллюсков в искусственных условиях.

    https://www.rbc...a79475a56fb3384

    ___________________________________________________________

    Производство устриц и мидий в Крыму, тонн:

    2015 — 195,6

    2016 — 418,7

    2017 — 962,0

    2018 — 1138,0

    2019 — 1424,0

    Производство устриц и мидий в России, тонн:

    2014 — 98

    2015 — 375

    2017 — 1731

    2018 — 3512

    2019 — 5268

    Общая потребность рынка РФ — 2,5 тысячи тонн мидий и устриц.

    До 2014 Россия импортировала около 2,5 тыс тонн мидий и устриц из-за рубежа, а к 2019 наоборот — полностью самообеспечена отечественной продукцией и уже экспортирует 2,5 тыс. тонн этих деликатесов.

    Производство мидий и устриц в России за последние 5 лет выросло в 54 раза!    

    Отредактировано: user78~12:06 08.07.20
    #1202538
  • Советский Советский
    08.07.2016:36:32

             

    #1202584
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