Первые в Европе инкубаторы белоногой креветки запущены в Крыму

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В Крыму на базе сельхозкооператива «Рыболовецкий колхоз имени крымских партизан», торговая марка «ЭЛЛАС», заработал первый и единственный в Европе инкубатор по производству малька креветки Vannamei.

На предприятии удалось вывести первые четыре миллиона мальков креветок. Предприятие планирует в этом году запустить 20 миллионов мальков в собственные пруды. В планах предприятия — инкубировать не менее 400 млн мальков в год. В 2019 году на базе сельхозкооператива было произведено порядка 100 тонн продукции. В 2020 году республика получит порядка 200 тонн готовой продукции.

Уникальность крымского климата в сочетании с профессионализмом и настойчивостью руководящего состава и сотрудников предприятия дают отличные шансы для динамичного развития отрасли аквакультуры не только в республике, но и во всей России. Благодаря инкубатору, успешно реализуются программы импортозамещения и продуктовой безопасности.

Ранее компания закупала мальков в Таиланде.

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