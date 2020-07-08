«Россети» построили и реконструировали сетевую инфраструктуру для Мурманского транспортного узла

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Компания «Россети» построила распределительную сетевую инфраструктуру для Мурманского транспортного узла. В 2021 году через Мурманск пройдет 28 млн. тонн нефти, газа, угля и других грузов. В долгосрочной перспективе этот объем достигнет 100 млн. тонн в год.

Для развития транспортного узла «Россети Северо-Запад» построила две линии 150 кВ — около 30 км, реконструировала четыре ЛЭП и две подстанции 150 кВ. Работы также повысили надежность электроснабжения 300 тыс. жителей Мурманска.

В ближайшей перспективе «Россети ФСК ЕЭС» планирует завершить строительство подстанции 330 кВ «Мурманская», которая станет вторым по мощности центром питания региона. Уже поставлены под напряжение автотрансформатор на 250 МВА и открытое распределительное устройство 330 кВ.

Будет обеспечено электроснабжение Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, угольного терминала «Лавна» и одноименной тяговой подстанции РЖД. Подстанция 330 кВ «Мурманская» станет ключевым элементом схемы выдачи 201 МВт мощности Кольского ветропарка.