На Сахалине открыли завод по переработке пластика

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В Южно-Сахалинске открылся завод по созданию полипропиленовых труб, материалов для строительства, а также переработке пластика.

— Сегодня мы хотим показать высокотехнологичное оборудование, которое поможет Сахалину закрыть потребности в строительном сегменте на 100 процентов, — рассказывает РИА «Сахалин-Курилы» один из учредителей компании Дмитрий Баев. — В частности мы занимаемся производством полипропиленовых труб для горячего и холодного водоснабжения. Так же мы выпускаем все необходимые материалы, которые позволяют нашему продукту оставаться в пригодном состоянии и многое другое.

Производство комплекса «Алмаз» основано на использовании только отечественного переработанного сырья, что позволяет уменьшить расходы в сравнении со стоимостью, когда материалы привозили из Китая. Такое производство позволяет не только покрыть весь Сахалин тепло- и водо- снабжением, но и обеспечивает дешевизну на 30%. Правительству подобное сотрудничество выгодно.

— Алгоритм поступления пластика на завод будет обсуждаться с властями. Этот процесс непосредственно связан с мусорной реформой, которая сейчас проходит. В теории, пластик, который утилизируется по всей сахалинской области, будет попадать к нам, — поясняет учредитель компании.

Проще говоря, в перспективе в некоторых местах города расставят урны, которыми сможет воспользоваться каждый житель. Тем самым он не только ответственно отнесется к городской экологии, но и поспособствует производству компании.

© skr.su

На сегодняшний день штат сотрудников комплекса составляет 21 человек. К 2021 году производство планирует увеличить общую численность до 50 человек. В данный проект инвестировано более 150 миллионов рублей.

Пластик и полиэтилен будут превращать в гранулы, которые впоследствии используют в качестве сырья для производства рулонной изоляции для полов, уплотнительного жгута для швов в зданиях и трубной изоляции.

«На сегодняшний день наша линия по производству труб готова выпустить 120 тонн продукции в месяц. Линия по производству вспененного полиэтилена — до 600 тонн. Мы выпускаем продукцию, которая не то, что не уступает аналогам — преимущественно они завозятся из Китая, — но и превосходит по качеству», — рассказал генеральный директор ООО ПТК «Алмаз» Дмитрий Федосеев.

В планах бизнесменов также наладить переработку различных видов пластика и пленки, изготавливать из них новые виды строительных материалов и других изделий.

© skr.su

© skr.su

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