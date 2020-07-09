«Агроэко» завершила создание животноводческого кластера в Тульской области

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Открытие в Куркинском районе завода по производству комбикормов стало финальным этапом в запуске животноводческого кластера ГК «Агроэко». Он включает шесть свиноводческих ферм, карантин, станцию искусственного осеменения, собственную базу растениеводства, комбикормовый завод и новый жилой дом для сотрудников. Общий объём инвестиций в проект составил более 12 млрд рублей.

Новый завод полностью закрывает потребность тульских площадок в кормах, его производительность — 400 тонн кормов в день.

Кроме того, предусмотрена возможность повышения мощности предприятия вдвое за счет установки дополнительной линии — до 440 тыс. тонн в год. Здесь можно выпускать корма не только для свиней, но и птицы, крупного рогатого скота и даже для рыбы.

В январе 2020 года сообщалось, что «Агроэко» ввела в Тульской области в эксплуатацию последнюю из шести свиноводческих ферм. Они были построены в течение 2019 года в Куркинском, Воловском и Ефремовском районах, в общей сложности было создано более 800 рабочих мест.

Основные производственные мощности ГК «Агроэко» сосредоточены в Воронежской и Тульской областях. Компания является одним из крупнейших производителей свинины в Российской Федерации.