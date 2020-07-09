АО «ОКБМ Африкантов» отгрузило первый отечественный насос для перекачивания СПГ

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АО «ОКБМ Африкантов» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) разработало, изготовило и отгрузило в адрес заказчика — ОАО «Ямал СПГ» первый отечественный насос для перекачивания сжиженного природного газа.

Насосное оборудование предназначено для крупнотоннажных производств СПГ и будет использоваться для отгрузки сжиженного природного газа на танкеры — газовозы.

Благодаря разработкам специалистов ОКБМ и созданию первых отечественных СПГ- насосов Россия обретает независимость от импорта данного оборудования.

«Завод производит сжиженный природный газ, который аккумулируется в огромные емкости, расположенные в шахтах на глубине 50-60 метров, — отмечает заместитель главного конструктора центробежных машин и арматуры ОКБМ Африкантов Илья Коробов. — В емкостях установлено несколько насосов, которые берут со дна сжиженный природный газ и по трубопроводам транспортируют на танкеры, которые потом будут доставлять топливо заказчику».

Насосы расположены на большой глубине и перекачивают газ при ультранизких температурах. Перед разработчиками стояла задача создать такой механизм, который будет работать в суровых условиях и криогенной среде.

Номинальная подача насоса — 1750 кубических метров в час, при частоте вращения — 1500 оборотов в минуту и температуре перекачиваемой среды — минус 162 градуса по Цельсию.

Перед отправкой заказчику электронасос успешно прошел испытания на специальном стенде в АО «НИИЭФА» ( г. Санкт-Петербург). Испытания проходили на жидком азоте при температуре минус 196 градусов. «Учитывая, что плотность жидкого азота в два раза превышает плотность сжиженного природного газа, частота вращения была также снижена вдвое, чтобы не перегрузить электродвигатель насоса, — замечает Илья Коробов. — Поэтому оборудование испытывалось при частоте вращения 750 оборотов в минуту с пересчетом полученных характеристик на номинальный оборот».

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