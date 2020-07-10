В грузовой терминал «Жуковского» прибыл первый самолёт

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Логистический комплекс ЖИА КАРГО включает в себя грузовой терминал площадью 9200 метров, а также авиационный перрон площадью 90 000 кв. м., на котором могут одновременно разместиться 4 широкофюзеляжных грузовых самолета.

Прогнозные показатели деятельности логистического комплекса:2020 год — 12 000 тонн, 2021 год — 30 000 тонн, 2022 год — 45 000 тонн.

Оператором логистического комплекса является компания ЖИА КАРГО. Она была учреждена управляющей компанией аэропорта АО «РАМПОРТ АЭРО» (51% акций), с участием азербайджанских компаний-инвесторов, осуществляющих деятельность в сфере гражданской авиации (49% акций).

Общие затраты на реализацию проекта, включая строительство терминала и перрона, а также их техническое оснащение, составили 37 млн. долларов. Работы осуществлены за счет собственных средств предприятия и акционеров ЖИА КАРГО, без привлечения государственных инвестиций.

Базовым грузовым перевозчиком аэропорта станет Sky Gates — второй в России оператор воздушных судов типа Boeing-747-400/F. Авиакомпания также является совместным проектом российских и азербайджанских инвесторов и планирует использовать аэропорт в качестве хаба для международных операций. Хабовая модель подразумевает, что грузы на дальнемагистральных широкофюзеляжных судах прибывают в аэропорт и проходят сортировку для дальнейшей доставки в города России и Европы на средне- и ближнемагистральных самолетах других авиакомпаний-партнеров. «Жуковский» уже принял первый рейс Sky Gates из Баку.

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