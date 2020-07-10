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Впервые в XXI веке посевная площадь в Рязанской области превысила 1 миллион гектаров. Перешагнуть этот символический рубеж позволила совместная работа аграриев и Правительства Рязанской области по возвращению в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Многие участки пашни были заброшены в 1990-е годы, а сегодня на них зреет урожай.

Структура посевных площадей в Рязанской области в этом сезоне такова: яровые зерновые культуры занимают 354,1 тыс. гектаров, в том числе 26,5 тыс. га — кукуруза на зерно; посевы масличных культур — 161,1 тыс. га, сахарной свёклы — 5,5 тыс. га; картофеля и овощей — 4,7 тыс. га, а под группу кормовых культур отведены 152,1 тыс. га.

В 2020 году в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах области составила более 1 000,4 тыс. гектаров, что на 49 тыс. гектаров больше прошлогоднего.