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Электроника и электротехника

Первый модуль на базе «Эльбрус-4С» запущен в серию

 © www.fastwel.ru

Начато серийное производство процессорного модуля Fastwel CPC514 формата 3U CompactPCI Serial на базе «Эльбрус-4С» (1891ВМ8Я).

Процессорный модуль Fastwel CPC514 разработан для применения в системах реального времени, критически важных инфраструктурных решениях, системах сбора и обработки данных. С учетом архитектурных особенностей и передовых технологических решений модули Fastwel CPC514 предназначены для жестких условий эксплуатации и ответственных применений.

Модель CPC514 поддерживает 4-ядерный процессор «Эльбрус-4С», 8 Гб оперативной памяти ECC, также на борту установлены 64 Mбит SPI-Flash для BIOS и SSD-диск SATA на 16 Гб. Основные преимущества модуля — гибкие возможности расширения (на бору размещены 4 разъема для установки мезонинных плат расширения) и широкий набор интерфейсов: 3хSATA, 3хEthernet до 1 Гбит/c, 9хUSB 2.0, видеовыход 1920×1440.

Fastwel CPC514 оснащен встроенными средствами аппаратного контроля и выпускается в двух вариантах исполнения: с принудительным охлаждением внешними вентиляторами или в закрытом конструктиве со встроенным кондуктивным охлаждением.

При производстве модулей Fastwel CPC514 применяются специализированные технологические решения, которые обеспечивают работу в условиях повышенной влажности, поддержку расширенного температурного режима: от -40 до +85ºC, а также повышенную прочность и стойкость к вибрациям. Такие специализированные характеристики обеспечивают CPC514 соответствие требованиям для применения в системах управления, работающих в жестких условиях, и системах высокого уровня ответственности.
Источник: https://www.fastwel.ru/o-kompanii/n...baze-elbrus-4s-zapushchen-v-seriyu/

Fastwel, Эльбрус-4С, промавтоматика
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • foxkeys foxkeys
      11.07.2018:46:22

      Как-то вы, видимо, не очень в теме…

      Cr2032 они каждые несколько лет будут менять?

      Во первых — есть перезаряжаемые LIR-2032 в том же типоразмере.

      Во вторых, если вы вдруг не в курсе, эта батарейка разряжается только когда плата обесточена. Ну, а учитывая, что данный форм-фактор используется для промышленных АСУ, по большей части работающих в режиме 24×7 (а не как выключаемые каждую ночь персоналки) — даже обычной батарейки хватит лет на 10-15.

      Форма и общий дизайн прямо из 90ых.

      Ну и при чем тут дизайн вообще? Это платы стандарта CompactPCI Serial — как-бе один из всего двух основных, мировых стандартов для вычислительных модулей подобного класса и назначения. Само собой, внешний вид на 90% определяется тем самым стандартом. И так не нравящийся вам «пластик и массивные разъёмы» это ни разу не прихоть, а необходимость обеспечения должной надежности. Это-ж вам не одноразовый айфон!

      Сколько миллионов продали на внешние рынки?

      Ну, во первых, о каких миллионах речь? Подозреваю, что годовые продажи во всем мире в этом сегменте исчисляются сотнями тысяч. Это не потребительские устройства, а промышленная автоматика.

      Сколько ЦОД на их базе создано?

      Да, как-бе, это не для ЦОД устройства-то. А для АСУ. Что, конечно, и то и то вычислительные комплексы — вот только назначение и характеристики у них куда как разные!

      Сервера для ЦОД не сертифицируют на работу от -50 до +70 и работу в условиях вибрации, от которой у человека коронки из зубов повылетают…

      Вы вообще себе представляете, что такое «Одиночные удары длительностью 1-5мс пиковым ускорением не более 75g»? Из обычного сервера при таком ударе только детальки брызнут…

      Отредактировано: foxkeys~21:09 11.07.20
      #1202782
      • Здоровый Счастливый Здоровый Счастливый
        11.07.2019:35:35

        Товарищ открытым текстом пишет, что россияне должны стыдится своих высокотехнологичных изделий, а вы пытаетесь ему что-то доказывать) Обычно такие меседжи посылают тролли из соседних стран, которые принято считать братскими)

        #1202783
        • foxkeys foxkeys
          11.07.2019:55:01

          Я не ему доказываю, а объясняю нюансы другим читателям. Ведь не все же посетители этого сайта специалисты разбирающиеся в АСУ, так ведь?

          #1202788
          • Human RS Human RS
            12.07.2000:07:52

            Я не ему доказываю, а объясняю нюансы другим читателям. Ведь не все же посетители этого сайта специалисты разбирающиеся в АСУ, так ведь?

            Спасибо за объяснение кстати. Хорошо хоть кто-то из тех, кто в теме, не поленился аргументированно опровергнуть утверждение того гражданина.

            #1202807
      • A S A S
        11.07.2021:05:24

        Сервера для ЦОД не сертифицируют на работу от -55 до +85 и работу в условиях вибрации, от которой у человека коронки из зубов повылетают…

        В статье -40.

        Не стоит вкладывать в это очень много. Это просто означает, что используется элементная база Industrial грейда и паяется она свинцовым припоем.

        Вы вообще себе представляете, что такое «Одиночные удары длительностью 1-5мс пиковым ускорением не более 75g»? Из обычного сервера при таком ударе только детальки брызнут…

        Из безсвинцового — да, так как он хрупкий. Если его паяли ПОСом — то нет. Не брызнут.

        Обеспечение стойкости к вибрации — это больше про корпус, чем про электронику. На ШСВ гайки отвинчиваются, на одиночном ударе болт может срезать. Конструкция умеет в резонанс входить.

        Отредактировано: A S~21:09 11.07.20
        #1202793
        • foxkeys foxkeys
          11.07.2021:12:11

          В статье -40.

          Там две версии модуля, на самом деле. И данные на странице изделия и в PDF отличаются. К тому же — еще и я опечатался    

          Вообще в документации на CPC514 -40/+70 а для CPC514RC -50/+70

          Обеспечение стойкости к вибрации — это больше про корпус, чем про электронику.

          Ну, во первых я и сделал на этом акцент, что все «некрасивые» и «массивные» по мнению комментатора вещи — они как раз для обеспечения механической прочности.

          А во вторых — обычный сервер сыпанется еще и потому, что там куча массивных незакрепленных или плохо закрепленных элементов. Радиаторы. Планки памяти. Платы расширения. Да даже «обычные» электролиты пообрываются к чертям.

          Отредактировано: foxkeys~21:14 11.07.20
          #1202794
          • A S A S
            11.07.2021:13:07

            CPC514RC -50/+70

            Я думаю это просто отбраковка.

            Вероятно просто не каждый модуль испытывают. Кого не испытывали назвали 514, а кого испытали 514RC. Промышленная ЭКБ по документации — от -40. Обычно она работает и на -50 и на -60, но имеет право не работать. Без испытаний ставить ей клеймо -50 — нельзя. То есть КАЖДЫЙ образец на -50 надо испытывать. Испытания стоят денег. Есть смысл проводить испытания только для тех кому надо -50.

            Да даже «обычные» электролиты пообрываются к чертям.

            Я много чего напроектировал с обычными электролитами для авиации. Там испытания на ШСВ и на выстрел авиационной пушки — не помню циферок, но много. Не пообрываются. Корпуса компонентов и паяные соединения достаточно устойчивы к вибрации сами по себе.

            У электролитов другая беда — они на минусах замерзают и не работают, ну то есть как-то работают — но их емкость весьма далека от номинальной. И всяким источникам напряжения становится нехорошо из-за этого — они стартовать не могут.

            Отредактировано: A S~21:51 11.07.20
            #1202795
            • foxkeys foxkeys
              11.07.2021:18:43

              Не исключено, конечно. Но вообще-то там довольно разные изделия по описанию. Корпуса так точно разные. Так что не факт.

              Но и исключать не буду, т.к. это распространенная практика.

              #1202796
    • Нет аватара Захарка
      11.07.2019:44:04

      Ещё один ревностный последователь Артемия Лебедева, с его незабываемым «Ваш дизайн — го#@о!"

         

      #1202786
    • A S A S
      11.07.2020:36:24

      Батарейка запитывает календарь. Если бы это была плата на Intel — то она еще запитывала бы небольшой кусочек южного моста в котором хранятся настройки BIOS.

      Никогда не видел чтобы они разряжались.

      #1202790
      • Нет аватара PhotonInside
        12.07.2018:03:03

        За 8 лет разрядилась на mITX матери от Интел. Выключал, правда, на ночь в последний год. Там она ещё в особом конструктиве на проводке с разъёмом. Пришлось колхозить кроватку, чтобы в дальнейшем сменный вариант был.

        #1202839
    • Комментарий удален
    • Alex Jay Alex Jay
      12.07.2012:19:38

      Товарищ ещё не видел разьёмы на модулях оборудования связи (мультиплексоры, MSPP и прочее). Вполне современного, производства израильской ECI Telecom, китайской Huawei, немецкой Siemens, отечественной Т8… По сравнению с ними этот разъём — лилипутский

      #1202827
    • Duo Power Duo Power
      12.07.2013:26:54

      Вот вам ссылка размеры аналогов. Визуально как-то будет доходчивее.

      https://t-autom...tpci-serial-3u/

      #1202830
    • shigorin shigorin
      13.07.2010:16:26

      Спасибо, дорогой умалишённый. Если бы не Ваши потуги -- сами по себе наши рукастые инженеры разве бы рассказали мне, который с этой платой работал и который сам электронщик, столько интересных вещей?

      Надо Вас как-то наградить за труды на благо России.

      // киевлянин из мск

      #1202889
  • Shadow Flash Shadow Flash
    12.07.2017:55:04

    Долго смеялся когда про батарейку прочитал. А что еще часики питать будет? РИТЭГ что-ли? Ничего другого лучше как бы не придумано — литиевая таблетка и ионистор. Первая служит самый минимум 10 лет, второй разряжается за время от 2 дней до недели. Поэтому в большинстве компьютерной технике таки батарейки потому как часто еще и настройки BIOS сохраняются в этой памяти, а ионисторы — в бытовых часах или аудио-видеотехнике, где если она пролежит обесточенной дольше часы заново выставить не проблема, а обеспечить работу часов на сутки-трое отключения света ионистор может.

    Я вот перепаивал недавно, в картридже для оригинального Game Boy. Игра вышла в 1992 году. Тогда была и куплена. 28 лет батарейка отработала. А это 1616, у которой ёмкость сильно поменьше. В компьютерных материнках служат минимум 10 лет. Меньше только в двух случаях — батарейка некачественная или схема у платы не очень и в выключенном состоянии ток утекает, разряжая батарейку. И да, поменять ее раз в 10 лет, если платы не будут уже заменены как устаревшие до того, ну просто невероятно сложно. Для этого необходимы такие знания и умения, которыми обладают лишь 10 человек на планете.    

    Отредактировано: Shadow Flash~18:03 12.07.20
    #1202837
    • A S A S
      12.07.2020:19:30

      или схема у платы не очень и в выключенном состоянии ток утекает, разряжая батарейку

      Да, было такое. Когда диод с большим током утечки стоит (собсна там все схема — это батарейка, и к ее выходу через диод основное питание 3.3 В, чтобы во включенном состоянии запитывать CMOS) и батарейка через него запитывает все 3.3 В на схеме, а не только свой кусочек. Но там они за месяц сели и повздувались — сразу было понятно. Начали выяснять и узнали что вместо диода Fairchild, который был заложен по дизайну, производитель просто поставил какую-то китайщину.

      Отредактировано: A S~20:24 12.07.20
      #1202842
  • shigorin shigorin
    13.07.2010:11:36

    Вздохнул вместе со всем честным народом над несчастным умалишённым, удивился, что его даже разбанили после прошлого раза, выдал ему вдогонку заработанное, ну, а теперь к нормальным людям.

    Этот модуль штатно работает с альтом, проверял собственными руками -- сертификат совместимости или уже выписали, или в процессе. «Четвёрочка» -- потому как промавтоматика и более низкое потребление важнее (для 4С потребление заявлено 45--60 Вт, для 8С -- 75--90 Вт).

    Как-то так ;-)

    #1202885
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