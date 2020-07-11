Первый модуль на базе «Эльбрус-4С» запущен в серию

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Начато серийное производство процессорного модуля Fastwel CPC514 формата 3U CompactPCI Serial на базе «Эльбрус-4С» (1891ВМ8Я).

Процессорный модуль Fastwel CPC514 разработан для применения в системах реального времени, критически важных инфраструктурных решениях, системах сбора и обработки данных. С учетом архитектурных особенностей и передовых технологических решений модули Fastwel CPC514 предназначены для жестких условий эксплуатации и ответственных применений.

Модель CPC514 поддерживает 4-ядерный процессор «Эльбрус-4С», 8 Гб оперативной памяти ECC, также на борту установлены 64 Mбит SPI-Flash для BIOS и SSD-диск SATA на 16 Гб. Основные преимущества модуля — гибкие возможности расширения (на бору размещены 4 разъема для установки мезонинных плат расширения) и широкий набор интерфейсов: 3хSATA, 3хEthernet до 1 Гбит/c, 9хUSB 2.0, видеовыход 1920×1440.

Fastwel CPC514 оснащен встроенными средствами аппаратного контроля и выпускается в двух вариантах исполнения: с принудительным охлаждением внешними вентиляторами или в закрытом конструктиве со встроенным кондуктивным охлаждением.

При производстве модулей Fastwel CPC514 применяются специализированные технологические решения, которые обеспечивают работу в условиях повышенной влажности, поддержку расширенного температурного режима: от -40 до +85ºC, а также повышенную прочность и стойкость к вибрациям. Такие специализированные характеристики обеспечивают CPC514 соответствие требованиям для применения в системах управления, работающих в жестких условиях, и системах высокого уровня ответственности.