Российские компании выпустили новые модели полуприцепов

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8 июля «Грабовский автомобильный завод» из Пензенской области, который является одним из крупных российских предприятий по ппроизводству автомобильных цистерн для транспортировки и временного хранения нефтепродуктов, сообщил о том, что компания изготовила и отгрузила заказчику новую модель алюминиевого полуприцепа ППЦА 91348-0000010 с цистерной объемом 38 м3 (ранее сайт «Сделано у Нас» сообщил о выпуске компанией новой модели алюминиевого полуприцепа с цистерной объемом 35 м3), которая предназначена для транспортировки и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов со средней плотностью не более 0,74 т/м3 и при не залитом отсеке — до 0,86 т/м3.

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3 июля 2020 года пресс-служба тверской компании «Тверьстроймаш» ( 18000 кв.м. производственных помещений в Твери рассчитаны на производство более 100 единиц транспортных средств в месяц) сообщила о выпуске новой модели полуприцепа с раздвижной платформой.

Новая модель с собственной массой 12550 кг и длинной 10800×2530мм (при полном раздвижении имеет длину 18800мм) способна перевозить груз массой 46 тонн.

В настоящий момент компания «Тверьстоймаш» освоила выпуск 16 моделей низкорамных полуприцепов с раздвижной платформой.

https://graz.ru/about/news/sobytiya/prokhodim-po-nagruzkam-vmeste-s-novym-polupritsepom-ot-graz/

https://tverstroymash.ru/ru/news-archive-ru/679-tverstrojmash-prodolzhaet-sezon-novinok