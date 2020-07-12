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Детские сады и школы

В Крыму открыт новый детский сад «Березка» на 220 мест

 © img.c-inform.info

10 июля, в Джанкое состоялось открытие нового детского сада «Березка», который был построен в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».

Общая площадь территории детского сада — 10000 кв. м, в нем также есть спортивный и музыкальные залы, пищеблок и площадки для детей разных возрастов. Дошкольное учреждение, рассчитанное на 220 мест, будут посещать дети от полутора до семи лет.

Это второй новый детский сад, открытый в Джанкое в этом году. Ещё два детских сада на 100 и 200 мест должны ввести в эксплуатацию до конца 2020 и 2021 года.

 © dzhankoy.rk.gov.ru
Источник: http://www.c-inform.info/news/id/87...rrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

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Крым, новый детсад
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