В Крыму открыт новый детский сад «Березка» на 220 мест

© img.c-inform.info

10 июля, в Джанкое состоялось открытие нового детского сада «Березка», который был построен в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».

Общая площадь территории детского сада — 10000 кв. м, в нем также есть спортивный и музыкальные залы, пищеблок и площадки для детей разных возрастов. Дошкольное учреждение, рассчитанное на 220 мест, будут посещать дети от полутора до семи лет.

Это второй новый детский сад, открытый в Джанкое в этом году. Ещё два детских сада на 100 и 200 мест должны ввести в эксплуатацию до конца 2020 и 2021 года.

© dzhankoy.rk.gov.ru