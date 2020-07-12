В Крыму открыт новый детский сад «Березка» на 220 мест
10 июля, в Джанкое состоялось открытие нового детского сада «Березка», который был построен в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».
Общая площадь территории детского сада — 10000 кв. м, в нем также есть спортивный и музыкальные залы, пищеблок и площадки для детей разных возрастов. Дошкольное учреждение, рассчитанное на 220 мест, будут посещать дети от полутора до семи лет.
Это второй новый детский сад, открытый в Джанкое в этом году. Ещё два детских сада на 100 и 200 мест должны ввести в эксплуатацию до конца 2020 и 2021 года.
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