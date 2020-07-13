Монди Сыктывкарский ЛПК ввел в эксплуатацию установку по производству таллового масла

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Монди Сыктывкарский ЛПК (г. Сыктывкар, Республика Коми) запустил в пусконаладочном режиме установку по производству таллового масла мощностью около 40 тыс. т в год.

Новая установка производит талловое масло из хвойных и лиственных пород древесины. Талловое масло хвойных пород используется на комбинате для уменьшения отложений смолы в варочных котлах. Лиственное продают внешним потребителям, занимающимся нефтехимией, дорожным строительством, лакокрасочными покрытиями. В последние годы талловое масло активно используется для изготовления биодизельного топлива, в первую очередь — в скандинавских странах.

Современное оборудование имеет высокий уровень автоматизации, позволяет оперативно контролировать практически все параметры производственного процесса и варить талловое масло непрерывно.

«Установка по производству таллового масла построена в рамках реализации стратегической дорожной карты „Горизонт“, — отметил генеральный директор „Монди Сыктывкарский ЛПК“ Клауса Пеллер. — Ее цель — устранение узких мест в процессах производства целлюлозы и бумаги, а также развитие комбината с учетом увеличивающейся производительности. Переработка побочных продуктов производства целлюлозы стала одним из пунктов дорожной карты, так как старая установка не справлялась с быстро растущими объемами производства целлюлозы».

Для правильного технического обслуживания нового оборудования персонал прошел специальную подготовку. Чтобы максимально использовать производственный потенциал талловой установки, в эксплуатацию будут также введены бак для хранения и подачи в производство сульфатного мыла объемом 600 м3, узел отгрузки таллового масла с новой эстакадой для его погрузки в железнодорожные и автоцистерны, а также дополнительный бак для хранения готового продукта, который обеспечит необходимый запас сырья. Работы по этим проектам планируется завершить к концу 2020 г.

АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» входит в подразделение MondiUncoated Fine Paper (Немелованные белые бумаги) и является крупнейшим производителем бумаги в России. Сыктывкарский комбинат специализируется на выпуске офисной и офсетной бумаги, также производит газетную бумагу, картон топ-лайнер и товарную целлюлозу. Самый известный бренд — офисная бумага «Снегурочка».

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