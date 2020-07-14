В Саратовской области запустили производство датчиков для двигателя ПД-14

ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева © www.metalinfo.ru

Заемщик Фонда развития промышленности из Саратовской области — Энгельсское опытно-конструкторское бюро «Сигнал» имени А.И. Глухарева — запустил производство новой линейки датчиков для российских самолетов МС-21, «Сухой Суперджет 100», новейшего отечественного авиадвигателя ПД-14. Уровень локализации производства продукции составляет 100%.

После запуска нового производства доля ОКБ «Сигнал» на российском рынке датчиковой аппаратуры для авиации увеличится с 40% до 70-80%, а в сегменте сигнализаторов пожара и перегрева — до 100% за счет снижения доли зарубежных производителей. Годовая мощность нового производства составит более 7000 приборов, увеличив оборот предприятия более чем в два раза.

Предприятие разработало и запустило в серийное производство более 30 новых типов высокоточных, высокостабильных датчиков и сигнализаторов для гражданской авиации.

В частности, речь идет о датчиках для систем кондиционирования, пожарной защиты, выпуска и уборки шасси, люков и дверей, кислородных, топливных, противообледенительных, гидравлических систем и др.

Продукция будет устанавливаться в российских среднемагистральных самолетах МС-21, ближнемагистральных самолетах «Сухой Суперджет 100», в вспомогательных силовых и энергетических установках самолетов АН-124-100, АН-178 и вертолетов Ми-38, Ми-8, а также в новейших авиадвигателях ПД-14.

По данным предприятия, выпускаемая продукция по техническим характеристикам не уступает, а по стабильности метрологических характеристик превосходит все известные зарубежные аналоги. При этом стоимость отечественных приборов на 20-25% ниже.