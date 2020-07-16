В Липецкой области начали строить первый в России завод по производству пребиотиков

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Первый в России завод по производству пребиотиков.начали строить в особой экономической зоне регионального уровня «Данков». Объём инвестиций составляет составляет около 2,7 млрд рублей. Продукция нового завода будет поставляться как по стране, так и на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья. На предприятии создадут 80 рабочих мест.

Проект по комплексной переработке топинамбура и получению группы ингредиентов, обладающих пребиотическими свойствами для нужд пищевой промышленности, биофармацевтики и животноводства реализует компания «ИстАгро Дон». Планируется производство инулина, фруктолигосахарида и сиропа высокой фруктозы.

На первом этапе проекта будут построены цеха по переработке топинамбура, выпуску олигофруктозного сиропа и гранулированного корма из жома. Запуск производственных линий намечен на 2021 год.

Экологически чистые фруктаны широко востребованы ведущими мировыми и российскими производителями продуктов питания и напитков, а также специализированными производителями продуктов для здоровья.

ООО «ИстАгро Дон» получило от МСП Банка кредит на сумму 955 млн рублей для создания импортозамещающего производства по производству группы ингредиентов, обладающих пребиотическими свойствами для нужд пищевой промышленности, биофармацевтики и животноводства. Финансовая поддержка оказана в рамках программы Министерства сельского хозяйства РФ по субсидированию финансирования сельхозпроизводителей.

Под проект компании «ИстАгро Дон» в Липецкой области с 2012 года выращивают топинамбур.