Аграрии Ростовской области начали использовать российские беспилотные комбайны для уборки зерновых

© cognitivepilot.com

Аграрии Ростовской области начали использовать в ходе уборки зерновых технологию автономного управления комбайном, разработанную компанией Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбербанка ГК Cognitive Trchnologies). Комплекс Cognitive Agro Pilot включает в себя блок автоматического управления сельхозтехникой, видеокамеру, дисплей, набор соединительных кабелей и других элементов системы управления. В качестве базы использован российский комбайн Torum 750 компании Ростсельмаш.

«Управление достаточно простое, самое главное — как только его завел и включил автоматический режим, дальше он все делает сам, ты имеешь возможность просто присутствовать при этом процессе. Я менял режим, расстояние до кромки [поля] - сначала было большое, сантиметров 40, я его изменил на 10 см, потом на 5 см. И машина очень четко следовала всем командам, держала кромку ровно в том интервале, который я задавал на дисплее. Проехали около 1 км, ни одного сбоя нет», — поделился впечатлениями глава Сбербанка.

Он отметил, что новая технология многократно повышает комфорт условий труда комбайнера и является очередным шагом к полностью автономной работе комбайна, не предполагающей присутствия человека в кабине — оператор будет находиться на поле, сопровождая работу сразу нескольких машин. Однако уже сегодня, когда присутствие человека в кабине все еще необходимо, труд комбайнера, по его словам, «доставляет удовольствие».

Такое ощущение, что ты уже не комбайнер, ты — ассистент автоматизированной системы. Ощущение совершенно космическое возникает. Действительно, этот комбайн как самолет, как вертолет в режиме автопилота, когда просто присутствует в кабине пилот.

По его словам, автоматизированная технология управления комбайном позволит аграриям избежать потерь урожая, при этом окупится максимум за два сезона. «Мне кажется, что это очень серьезная вещь: 40% экономии урожая, лучший сбор, более точный сбор урожая. <…> Весь комплект окупается в большинстве случаев в течение одного сезона. <…> Мы сейчас обсуждаем, чтобы в следующем году вообще можно было бы запустить все в автоматическом режиме — пока комбайнер нужен для того, чтобы вывести комбайн, развернуть его», — отметил председатель правления Сбербанка.

© cognitivepilot.com

© cognitivepilot.com

Нейронные сети в поле

Комбайны с автоматической системой управления будут очень востребованы в регионе, который является одним из лидеров в РФ по урожаю зерновых.

«Конечно, самочувствие того, кто находится в кабине, — это возможность лучше себя чувствовать, и, значит, убрать больше за определенный промежуток времени. <…> Это принципиально новый шаг, он для Ростовской области востребован, у нас сегодня крупнейшее поле России — более 3,3 млн га, для нас эта техника обновленная, роботизированная очень актуальна. Уверен, что это быстро разойдется».

По словам генерального директора компании Cognitive Pilot, основу используемой в комбайнах технологии искусственного интеллекта Cognitive Agro Pilot составляют нейронные сети глубокого обучения.

«Решение проходит апробации в пяти странах мира, в числе которых США, Китай и Бразилия. Но стартовали мы в России и ей отдаем приоритет. Нашей главной задачей является обеспечение безопасной работы беспилотной техники в любых погодных условиях в агрохозяйствах, а также повышение доходов агрохозяйств за счет сокращения издержек при уборке культур», — привели слова Усковой в пресс-службе Сбербанка.

Как отметил совладелец агрохолдинга «Песчанокопская аграрная группа» (комбайны которого оснащены беспилотной технологией) Владимир Яловенко, роботизация сельского хозяйства, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, позволит обеспечить повышение эффективности отрасли и даст ощутимый экономический эффект. «За этим [движение] вперед. Даже если он (беспилотный комбайн) на 10-15% увеличит производительность, как заявляют, а комбайн стоит 18 млн [рублей], то он, по идее, должен очень быстро окупиться», — заключил специалист.

О беспилотном комбайне

Как отметили в пресс-службе губернатора Ростовской области, беспилотный комбайн является частью инновационного проекта «Умное земледелие», направленного на массовое использование беспилотных технологий и высокоточной навигации в сельском хозяйстве. Система автономного управления Cognitive Agro Pilot позволила добиться движения машины по заранее намеченной траектории с точностью до 10 см. При обнаружении на пути комбайна препятствия автопилот автоматически останавливает машину и отправляет оператору предупреждение о помехе.

Cognitive Agro Pilot — система автономного управления сельскохозяйственной техникой (зерноуборочным комбайном, трактором, опрыскивателем) на базе технологий искусственного интеллекта, которая позволяет механизатору доверить управление техникой роботу-помощнику, при этом самому сконцентрироваться на контроле качества процесса обработки и уборки. По оценке компании Cognitive Pilot, общий размер экономии российских фермеров за счет применения системы составит в этом сезоне свыше 500 млн рублей.