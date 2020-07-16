Предприятие «Севкаврентген-Д» модернизирует производство и выпускает новые модели оборудования

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ООО «Севкаврентген-Д» из Кабардино-Балкарии специализируется на производстве широкого спектра медицинского рентгеновского оборудования. На предприятии есть собственное конструкторское бюро, и все разработки осуществляются самостоятельно — это касается и программного обеспечения, и схемотехнических решений оборудования.

С 2008 года «Севкаврентген-Д» начал полную модернизацию и техническое перевооружение, были установлены станки с ЧПУ, программные продукты для проектирования и автоматизации производственных и финансовых процессов, создана инфраструктура хранения данных и документооборота.

Продукция предприятия уже присутствует в странах ближнего зарубежья, планируется выход на рынки дальнего зарубежья, в том числе в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», а также через систему торговых представительств.

В этом году в линейке товаров «Севкаврентген-Д» появился палатный рентгеновский аппарат «ПАРУС». Уже произведено и поставлено в медицинские учреждения более 50 единиц данного оборудования. Также ведутся работы по разработке цифровых флюорографов нового поколения в кабинном и бескабинном исполнениях.

Палатный рентгеновский аппарат «ПАРУС» предназначен для исследований в области легочно — бронхиальных заболеваний, а так же реанимации, хирургии, травматологии и ортопедии

палатный рентгеновский аппарат «ПАРУС» © glava.kbr.ru

Медицинское оборудование «Севкаврентген-Д» устанавливается в больницах по всей России

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© glava.kbr.ru

Цех станков с числовым программным управлением и сборочный цех рентгеновского оборудования

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© glava.kbr.ru

Кроме медицинской техники Севкаврентген-Д выпускает оборудование для агропромышленного комплекса: машины для сбора овощей, садовые тележки для транспортировки фруктов во время уборки, оборудование для выращивания высокотехнологичных садов и многое другое.

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