В Уфе открыли крупнейшее производство узлов двигателей вертолетов

В Уфе на базе Уфимского моторостроительного производственного объединения (ОДК-УМПО) открывается крупнейший в России центр по производству узлов для вертолетных двигателей, говорится в сообщении «Ростеха», поступившем в РБК. В создание производства инвестировано 8,7 млрд руб. Проектная мощность производства — до 350 моторокомплектов в год.

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Центр ориентирован на производство двигателей мощностью до 5 тыс. л.с. Такие двигатели устанавливаются на гражданских и боевых вертолетах Ми-8/17, ударных Ми-28 и Ка-52, а также многоцелевых Ка-226Т и Ка-62."Это современный высокотехнологичный центр, который создан в рамках программы импортозамещения и расширения серийного производства вертолетных двигателей на территории России. Здесь установлено новейшее оборудование, внедрены современные производственные технологии, которые сокращают трудозатраты на 25% и повышают производительность труда. Инвестиции в проект составили 8,7 млрд руб.", — заявил первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков.Сейчас в центре работают 350 сотрудников. В будущем их число планируется увеличить вдвое.

С 2011 года УМПО является головным предприятием дивизиона «Двигатели для боевой авиации» в рамках Объединенной двигателестроительной корпорации. На предприятии работают более 23 тыс. человек.