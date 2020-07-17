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Авиация

В Уфе открыли крупнейшее производство узлов двигателей вертолетов

В Уфе на базе Уфимского моторостроительного производственного объединения (ОДК-УМПО) открывается крупнейший в России центр по производству узлов для вертолетных двигателей, говорится в сообщении «Ростеха», поступившем в РБК. В создание производства инвестировано 8,7 млрд руб. Проектная мощность производства — до 350 моторокомплектов в год.

Фото: Виталий Белоусов / РИА НовостиФото: Виталий Белоусов / РИА Новости © s0.rbk.ru

Центр ориентирован на производство двигателей мощностью до 5 тыс. л.с. Такие двигатели устанавливаются на гражданских и боевых вертолетах Ми-8/17, ударных Ми-28 и Ка-52, а также многоцелевых Ка-226Т и Ка-62."Это современный высокотехнологичный центр, который создан в рамках программы импортозамещения и расширения серийного производства вертолетных двигателей на территории России. Здесь установлено новейшее оборудование, внедрены современные производственные технологии, которые сокращают трудозатраты на 25% и повышают производительность труда. Инвестиции в проект составили 8,7 млрд руб.", — заявил первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков.Сейчас в центре работают 350 сотрудников. В будущем их число планируется увеличить вдвое.

С 2011 года УМПО является головным предприятием дивизиона «Двигатели для боевой авиации» в рамках Объединенной двигателестроительной корпорации. На предприятии работают более 23 тыс. человек.
Источник: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f1136069a7947239051cfc5?from=newsfeed

УМПО, ОДК, Ростех
  • Евгений Алиулин Евгений Алиулин
    17.07.2013:43:17

    Хех, вот нифига не Илоны Маски у нас в стране живут. )))) Пыль в глаза пускать никак не научатся )) Вроде как производство новых узлов, а на фотографии детали с ржавчиной. Я конечно понимаю, что если эта ржавчина никому не мешает то и хрен с ней, но «здоровой» показухе нам всё-таки стоит у американцев поучиться. Потому как под такую показуху дают «инвестиции», а это очень нужная вещь.

    #1203366
    • Alex Mark Alex Mark
      17.07.2014:53:15

      Ржавчины конечно же там нет никакой, это изделие из цветных металлов, а вот качество фото для промоушена, да, вообще нулевое. Но, тем не менее, всегда бальзам на душу, когда читаешь новости про новое высокотехнологичное производство.

      #1203374
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