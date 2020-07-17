Российские производители автокомпонентов увеличивают отгрузки на экспорт

Российские производители автокомпонентов начали экспортировать свою продукцию на зарубежные конвейеры заводов Renault и Nissan, на очереди Volkswagen, идут переговоры с PSA Peugeot Citroen.

Один из крупнейших поставщиков «ГАЗа» и КамАЗа" — компания «Фритекс» — прошел аккредитацию для поставок автомобилей на иностранные заводы альянса Renault-Nissan. Материалы теплозащиты кузова от выхлопной системы, автомобильные теплообменники для масла и охлаждения отработанных газов компания начала поставлять французско-японскому альянсу на заводы в Бразилии, Турции, Индии и Румынии.

Также прошел аудит ярославского завода и продукции «Фритекс» для отгрузки продукции на предприятия Volkswagen, Skoda, Faurecia в Германии, Словакии и Чехии. Идут переговоры с PSA Peugeot Citroen по поставкам теплозащиты на линейку коммерческих моделей.

«Мы делаем достаточно сложные наукоемкие детали, российские поставщики долго обходили это направление стороной, но на свой страх и риск несколько лет назад начали этим заниматься», — рассказал «Газете.Ru» директор по развитию «Фритекс» Дмитрий Логинов.

Сложные автокомпоненты, произведенные компаниями с российскими корнями, ранее не экспортировались на иностранные конвейеры на постоянной основе. Небольшое исключение — «Группа ГАЗ», которая поставляет некоторые детали поршневой группы на европейские заводы. «АвтоВАЗ», ГАЗ, УАЗ и «КамАЗ» отправляют узлы и агрегаты за границу, но на свои же иностранные сборочные площадки или в качестве запчастей своим дилерам. При этом российская сталь, металлопрокат и различное сырье довольно востребованы мировыми автоконцернами.

Европейские, японские и корейские заводы, локализованные в России, напротив, зарабатывают на экспорте деталей из России уже давно. Так, моторный завод концерна Volkswagen в Калуге поставил за прошлый год 24 тыс. двигателей в Германию, Мексику, Испанию, Польшу и другие страны. Завод Nissan в Санкт-Петербурге вывозит на другие площадки бампера, крылья и другие штампованные детали. Завод Mazda во Владивостоке экспортирует двигатели в Японию.

Самая широкая номенклатура по экспорту автокомпонентов у Renault — около 238 наименований деталей. Среди них металлические и пластиковые штампованные элементы, детали тормозной системы и подвески, фары. Продукция идет в Европу, Южную Азию, страны Латинской Америки, в Алжир, на Ближний Восток и в Индию.

Процесс аккредитации нового контрагента в панель поставщиков крупного автогиганта в среднем занимает 3-5 лет, в течение этого срока необходимо выравнивать качество до уровня его стандартов. Нынешний интерес к российским производителям автокомпонентов обусловлен тем, что детали достаточно просто доставить в Европу и Азию с точки зрения логистики.

Кроме того перманентная девальвация рубля сделала российскую рабочую силу одной их самой дешевых в Европе, благодаря этому ценник для иностранцев стал довольно привлекательным, отмечает Логинов.

Безусловно, первичным шагом для любого компонентщика должно быть завоевание собственного рынка в своем сегменте. Так, например, тольяттинская компания «Рулевые системы» долгое время поставляла свои детали лишь на старые модели «АвтоВАЗа» и «Джи Эм-АвтоВАЗ».

В 2020 году тольяттинцам удалось заключить контракт с российским офисом Renault, в результате она будет поставлять реечный механизм для автомобилей на платформе CMFB-LS. Наличие такого договора — отнюдь не гарантия, но шанс для «Рулевых систем» встроиться в цепочку глобальных поставок Renault.