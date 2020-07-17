Холдинг «Синара-Транспортные Машины» поставил ОМК партию локомотивов ТЭМ9

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Холдинг «Синара-Транспортные Машины» (СТМ) поставил четыре маневровых локомотива серии ТЭМ9 Объединенной металлургической компании (ОМК). Тепловозы будут работать на площадке Выксунского металлургического завода (входит в ОМК).

Первый тепловоз ТЭМ9 компания приобрела в 2010 году. Благодаря высоким тяговым характеристикам машина хорошо зарекомендовала себя в эксплуатации с составами до 4500 тонн. Машинисты отмечали неоспоримые преимущества локомотива, его повышенную маневренность и способность проходить кривые малых радиусов до 50 м, что делает машины универсальными для использования на всей территории ВМЗ. Общая протяженность железнодорожных путей завода около 170 км и включает 10 станций и сортировочных горок. В 2021 году ОМК планирует приобрести еще четыре тепловоза ТЭМ9.

«Новый подвижной состав повысит операционную эффективность металлургического производства, — отметил генеральный директор Торгового дома СТМ Антон Зубихин. — СТМ предлагает партнерам не только наши сильные машины, но и готов обеспечить их сервисное и гарантийное обслуживание, а также комплексные инфраструктурные решения по верхнему строению пути на промышленных предприятиях».

Локомотив ТЭМ9 был разработан инжиниринговым подразделением холдинга СТМ — Центром инновационного развития в 2008 году, опытный образец был выпущен на ЛТЗ в 2009 году. Локомотив является одним из самых востребованных на отечественном рынке маневрово-вывозной техники. Эксплуатируется как на площадках крупных машиностроительных, химических, металлургических и других предприятиях, имеющих собственное путевое хозяйство, так и на железнодорожных узлах и грузовых станциях Российских железных дорог.