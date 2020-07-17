Пермский край первым в стране получил новые автобусы в рамках дорожного нацпроекта

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В Перми прошла церемония передачи городским перевозчикам низкопольных автобусов, построенных на Ликинском автобусном заводе в Московской области.

Пермский край стал первым регионом, получившим новые автобусы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В субъект поставлено 42 автобуса на газомоторном топливе для работы на городских маршрутах Перми. Скидка при их закупке составила 60%.

Новые низкопольные автобусы на газомоторном топливе, которые оснащены современным оборудованием, в том числе электронной системой контроля состояния водителя.

Всего до конца года Пермская городская агломерация получит 111 новых транспортных средств, среди которых 55 дизельных автобусов ЛиАЗ-529265 и 56 машин ЛиАЗ-529267, работающих на компримированном природном газе.

В планах края — масштабное обновление подвижного состава. Только в этом месяце в регионе и краевой столице на рейсы выходит 300 новых автобусов, к концу года новый подвижной состав достигнет 50%. В Перми появились новые трамваи, выделены деньги на замену трамвайных путей.

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В каждом автобусе установлена система видеонаблюдения и видеофиксации, навигационное оборудование, в том числе система ГЛОНАСС, работают кондиционеры. Каждый автобус оснащен автоматической системой пожаротушения и электронным тахографом (прибор, позволяющий отслеживать скорость, с которой движется автобус, а также контролировать режим труда и отдыха водителя и кондуктора).

Система поддержания работоспособности водителя позволяет выявлять первые признаки усталости, измеряя характеристики электрической активности кожи человека. При снижении работоспособности водителя система автоматически передает сигнал опасности на сервер сбора, хранения и обработки информации, а также в диспетчерские пункты автотранспортных предприятий.

Кроме того, проводится интеграция данных систем с тахографами. Комплексное применение этих устройств позволит вывести безопасность перевозок на качественно новый уровень. Информация будет передаваться на сервер единой автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» ФБУ «Росавтотранс» для ведения единой системы контроля.

Все 42 автобуса низкопольны и комфортны для всех категорий граждан.

Модель финансирования закупки этих автобусов сделана через компанию «ГТЛК» (Государственная транспортная лизинговая компания), которая во взаимодействии с корпорацией «ВЭБ.РФ» профинансировала 60% от стоимости этих автобусов, 40% профинансировал перевозчик.