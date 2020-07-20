На СЗ «Северная верфь» в Петербурге заложены два фрегата улучшенного проекта 22350
20 июля 2020 года на судостроительном заводе «Северная верфь» (г. Санкт-Петербург) заложены два фрегата улучшенного проекта 22350.
Корабли получат имена «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов».
Корабли проекта 22350.
Проектант — АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 5400 т.
Главные размерения: длина — 135 м, ширина — 16 м, осадка — 4,5 м.
Максимальная скорость хода: 29 узлов
Дальность плавания: 4000 миль
На кораблях имеются взлётно-посадочные площадки и ангары для вертолёта.
Вооружение:
3x8 ПУ УКСК РК «Калибр»
4х8 ПУ ЗРК «Редут» (32 ЗУР 9М96)
одна 130-мм артустановка А192М с СУО «Пума»
два 30-мм зенитных артиллерийских комплекса «Палаш» (2x6x30-мм)
две 14,5-мм пулемётные установки МТПУ
2х4 330-мм ПУ ПТЗ «Пакет-НК»
1 вертолёт Ка-27
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