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Судостроение и судоходство

На СЗ «Северная верфь» в Петербурге заложены два фрегата улучшенного проекта 22350

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20 июля 2020 года на судостроительном заводе «Северная верфь» (г. Санкт-Петербург) заложены два фрегата улучшенного проекта 22350.

Корабли получат имена «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов».

Корабли проекта 22350.

Проектант — АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)

 © cdn.iz.ru

Технические характеристики:

Водоизмещение: 5400 т.

Главные размерения: длина — 135 м, ширина — 16 м, осадка — 4,5 м.

Максимальная скорость хода: 29 узлов

Дальность плавания: 4000 миль

На кораблях имеются взлётно-посадочные площадки и ангары для вертолёта.

Вооружение:

3x8 ПУ УКСК РК «Калибр»

4х8 ПУ ЗРК «Редут» (32 ЗУР 9М96)

одна 130-мм артустановка А192М с СУО «Пума»

два 30-мм зенитных артиллерийских комплекса «Палаш» (2x6x30-мм)

две 14,5-мм пулемётные установки МТПУ

2х4 330-мм ПУ ПТЗ «Пакет-НК»

1 вертолёт Ка-27
Источник: https://topspb.tv/news/2020/07/20/n...rfi-zalozhili-dva-fregata-dlya-vmf/

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22350, фрегат, Северная верфь, Санкт-Петербург
  • exhausted1987 exhausted1987
    20.07.2015:11:02

    Два в строю, шесть в постройке — уже настоящая большая серия!

       

    #1203580
    • Katamaran Katamaran
      20.07.2015:18:30

          Вчера Касатонова на бочки поставили на Неве. Из обнов в этом году — на бочках тральщик вместо каракурта.

      #1203582
  • Нет аватара Scooter
    20.07.2016:45:05

    Движки наши?

    #1203592
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