На СЗ «Северная верфь» в Петербурге заложены два фрегата улучшенного проекта 22350

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20 июля 2020 года на судостроительном заводе «Северная верфь» (г. Санкт-Петербург) заложены два фрегата улучшенного проекта 22350.

Корабли получат имена «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов».

Корабли проекта 22350.

Проектант — АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)

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Технические характеристики:

Водоизмещение: 5400 т.

Главные размерения: длина — 135 м, ширина — 16 м, осадка — 4,5 м.

Максимальная скорость хода: 29 узлов

Дальность плавания: 4000 миль

На кораблях имеются взлётно-посадочные площадки и ангары для вертолёта.

Вооружение:

3x8 ПУ УКСК РК «Калибр»

4х8 ПУ ЗРК «Редут» (32 ЗУР 9М96)

одна 130-мм артустановка А192М с СУО «Пума»

два 30-мм зенитных артиллерийских комплекса «Палаш» (2x6x30-мм)

две 14,5-мм пулемётные установки МТПУ

2х4 330-мм ПУ ПТЗ «Пакет-НК»

1 вертолёт Ка-27