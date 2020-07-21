На Окской судоверфи спущено на воду судно проекта RSD59 «Петротранс — 5904»
21 июля 2020 года на Окской судоверфи (Нижегородская область) спущено на воду четвертое для компании «Петротранс» многоцелевое сухогрузное судно дедвейтом 8144 тонн проекта RSD59 «Петротранс — 5904» (строительный номер 5904).
Cухогрузное судно проект RSD59 © aoosk.ru
Заказчик — ПАО «Государственная лизинговая транспортная компания», лизингополучатель — судоходная компания «Петротранс».
Технические характеристики
|Длина максимальная
|141 м
|Ширина габаритная
|16,98 м
|Высота борта
|6 м
|Осадка в море / в реке
|4,5 /3,6 м
|Дедвейт
|8144 т
|Автономность в море / в реке
|20 / 12 сут.
|Экипаж / мест
|11 /14 чел.+лоцман
|Объем грузовых трюмов
|11200 м3
|Количество трюмов
|2
|Мощность ГД
|2 х 1200 кВт
|Контейнеровместимость (трюм/палуба)
|252 (192/60) TEU
|Скорость
|10,2 уз.
Источник: http://meb.com.ua/news/news.html
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