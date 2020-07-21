21 июля 2020 года на Окской судоверфи (Нижегородская область) спущено на воду четвертое для компании «Петротранс» многоцелевое сухогрузное судно дедвейтом 8144 тонн проекта RSD59 «Петротранс — 5904» (строительный номер 5904).

Cухогрузное судно проект RSD59 © aoosk.ru

Заказчик — ПАО «Государственная лизинговая транспортная компания», лизингополучатель — судоходная компания «Петротранс».

Технические характеристики