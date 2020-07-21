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Судостроение и судоходство

На Окской судоверфи спущено на воду судно проекта RSD59 «Петротранс — 5904»

21 июля 2020 года на Окской судоверфи (Нижегородская область) спущено на воду четвертое для компании «Петротранс» многоцелевое сухогрузное судно дедвейтом 8144 тонн проекта RSD59 «Петротранс — 5904» (строительный номер 5904).

Cухогрузное судно проект RSD59Cухогрузное судно проект RSD59 © aoosk.ru

Заказчик — ПАО «Государственная лизинговая транспортная компания», лизингополучатель — судоходная компания «Петротранс».

Технические характеристики

Длина максимальная141 м
Ширина габаритная16,98 м
Высота борта6 м
Осадка в море / в реке4,5 /3,6 м
Дедвейт 8144 т
Автономность в море / в реке20 / 12 сут.
Экипаж / мест 11 /14 чел.+лоцман
Объем грузовых трюмов11200 м3
Количество трюмов2
Мощность ГД2 х 1200 кВт
Контейнеровместимость (трюм/палуба)252 (192/60) TEU
Скорость10,2 уз.
Источник: http://meb.com.ua/news/news.html

Окская судоверфь, Нижегородская область, RSD59, сухогрузное судно
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