На СЗ «Севмаш» начата резка металла для шельфовой буровой платформы «Каменномысское-море»

В корпусообрабатывающем цехе Севмаша (Архангельская область) начались работы по резке металла для изготовления деталей конструкций одного из блоков опорного основания ледостойкой стационарной платформы ЛСП «А», строящейся для обустройства Каменномысского газового месторождения.

© storage.energybase.ru

Всего планируется переработать около 7 тысяч тонн металла. Контракт рассчитан на один год.

Работы по изготовлению деталей и секций корпусных конструкций платформы будут производиться в трёх цехах — корпусообрабатывающем, корпусосварочном и стапельном цехе 42. Кроме того, с конструкторским бюро «Коралл» (г. Севастополь) заключен договор на рабочее проектирование, и ПКБ «Севмаш» выпустит рабочую документацию на основные корпусные конструкции блока опорного основания платформы.

В процесс изготовления ЛСП «А» включены и другие предприятия Объединенной судостроительной корпорации. Генеральным подрядчиком по изготовлению суперблока является ЦС «Звездочка».

© sevmash.ru

Для справки: Месторождение Каменномысское-море было открыто в 2000 году на шельфе Обской губы. Месторождение расположено в её акватории и названо так в честь посёлка Мыс Каменный. Запасы природного газа — порядка 550 миллиардов кубометров. Для противостояния льду основание буровой платформы будет иметь клиновидную форму. Длина платформы для проекта «Каменномысское-море» составит 135 м, ширина — 69 м.