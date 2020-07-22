На СЗ «Севмаш» начата резка металла для шельфовой буровой платформы «Каменномысское-море»
В корпусообрабатывающем цехе Севмаша (Архангельская область) начались работы по резке металла для изготовления деталей конструкций одного из блоков опорного основания ледостойкой стационарной платформы ЛСП «А», строящейся для обустройства Каменномысского газового месторождения.
Всего планируется переработать около 7 тысяч тонн металла. Контракт рассчитан на один год.
Работы по изготовлению деталей и секций корпусных конструкций платформы будут производиться в трёх цехах — корпусообрабатывающем, корпусосварочном и стапельном цехе 42. Кроме того, с конструкторским бюро «Коралл» (г. Севастополь) заключен договор на рабочее проектирование, и ПКБ «Севмаш» выпустит рабочую документацию на основные корпусные конструкции блока опорного основания платформы.
В процесс изготовления ЛСП «А» включены и другие предприятия Объединенной судостроительной корпорации. Генеральным подрядчиком по изготовлению суперблока является ЦС «Звездочка».
Для справки: Месторождение Каменномысское-море было открыто в 2000 году на шельфе Обской губы. Месторождение расположено в её акватории и названо так в честь посёлка Мыс Каменный. Запасы природного газа — порядка 550 миллиардов кубометров. Для противостояния льду основание буровой платформы будет иметь клиновидную форму. Длина платформы для проекта «Каменномысское-море» составит 135 м, ширина — 69 м.
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