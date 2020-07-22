В Удмуртии открыта новая молочная ферма

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В деревне Осиновка Воткинского района открыта новая ферма на 460 голов КРС. С ведением в строй нового объекта в рыбхозе «Пихтовка» появилась возможность ежедневно дополнительно получать 10-12 тонн молока. В дальнейшем рядом построят телятник и родильное отделение.

На сегодня общее поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве составляет более 800 голов, из них дойного стада — 680 голов. В ближайшие годы стоит задача увеличить дойное стадо до 1200-1500 голов. С этой целью в 2021 году в Пихтовке начнут строить ещё одну молочно-товарную ферму.

На приобретение коров республика выделила субсидию. 20 миллионов рублей. Молочное производство даст новые рабочие места для ближайшей деревни Осиновка.

Георгий Крылов, директор ГУП УР «Рыбхоз Пихтовка»:"Предполагаем, что здесь будет 450 голов дойного стада — это для 15-17 людей рабочие места. Тут еще будет телятник".

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