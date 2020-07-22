Невский ССЗ осуществил выкатку грузопассажирского судна «Павел Леонов»

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На Невском судостроительно-судоремонтном заводе состоялась выкатка на открытый стапель грузопассажирского судна «Павел Леонов».

Данное судно является вторым представителем проекта PV22 — головное судно «Адмирал Невельской» было спущено на воду в конце мая 2020 года.

Оба судна предназначены для перевозки пассажиров, генеральных грузов, контейнеров и легковых автомобилей. Они оснащены собственными средствами погрузки/выгрузки на необорудованные кранами причалы.

Предполагается, что новые суда выйдут на линию в начале 2021 года и будут курсировать между Сахалином и Курильскими островами.

Грузопассажирское судно проекта PV22 — справка

Разработчик проекта — ЗАО «Морское Инженерное Бюро-Дизайн-СПб»

Длина — 75 м (габаритная)

Ширина — 16 м (габаритная)

Высота борта — 6,7 м

Пассажировместимость — 146 чел.

Ледовый класс — Arc4

Объем трюма — 895 куб. м

Возможность перевозки — 24 контейнера (8 рефрижераторных), 6 легковых автомобилей

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