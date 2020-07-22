Невский ССЗ осуществил выкатку грузопассажирского судна «Павел Леонов»
На Невском судостроительно-судоремонтном заводе состоялась выкатка на открытый стапель грузопассажирского судна «Павел Леонов».
Данное судно является вторым представителем проекта PV22 — головное судно «Адмирал Невельской» было спущено на воду в конце мая 2020 года.
Оба судна предназначены для перевозки пассажиров, генеральных грузов, контейнеров и легковых автомобилей. Они оснащены собственными средствами погрузки/выгрузки на необорудованные кранами причалы.
Предполагается, что новые суда выйдут на линию в начале 2021 года и будут курсировать между Сахалином и Курильскими островами.
Грузопассажирское судно проекта PV22 — справка
Разработчик проекта — ЗАО «Морское Инженерное Бюро-Дизайн-СПб»
Длина — 75 м (габаритная)
Ширина — 16 м (габаритная)
Высота борта — 6,7 м
Пассажировместимость — 146 чел.
Ледовый класс — Arc4
Объем трюма — 895 куб. м
Возможность перевозки — 24 контейнера (8 рефрижераторных), 6 легковых автомобилей
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