В промышленном строительстве России впервые применена сложнейшая технология

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На строительстве коксовой батареи на Череповецком металлургическом комбинате (ПАО «Северсталь») генеральный подрядчик АО «Трест Коксохиммонтаж» осуществил технологически сложную операцию — передвижку тепляка через угольную башню по путям двересъемной машины коксовой стороны и машинной стороны трамбовочно-загрузочной выталкивающей машины.

Подобные операции «Коксохиммонтаж» проводил неоднократно в СССР. В современной России такие операции не осуществлялись.

Специалисты «Коксохиммонтажа» разработали проект, в котором были учтены все возможные риски, произведены расчеты на устойчивость конструкции при перемещении, подобраны механизмы и необходимое оборудование.

Сложностью при перемещении являлось прохождение тепляка через опорную часть угольной башни на промежуточной площадке коксовой батареи, которая не давала проехать всей конструкции без разбора ее крышной части (ферм). Для этого необходимо было демонтировать фермы тепляка, обслуживающие площадки, пути тельферов, кровельные сендвич-панели, а после перемещения колонн тепляка за угольную башню обратно смонтировать, тем самым обеспечивалась жесткость конструкции.

Для перемещения тепляка использовались шесть гидравлических толкателей, насосных станций и захватов к ним. Одновременно шесть операторов запускали гидроцилиндры в работу. За один проход (без перестановки захватов) тепляк скользил на 600 мм. Работы велись круглосуточно в 2 смены. Общее расстояние перемещения составило 120 метров. Размеры тепляка составляют 30 метров в ширину, 100 метров в длину и 27 метров в высоту, общим весом 1100 тонн.

Преимуществом перемещения перед классическим демонтажом\монтажом, стало сокращение времени проведения работ с 3 месяцев до 3 недель.

Генеральный директор АО «Трест Коксохиммонтаж» Сергей Фуфаев отметил, что «используемые в России уникальные технологии монтажа позволяют ведущим российским компаниям не только повышать эффективность выполняемых работ, но и формировать передовые тренды в своих отраслях, а также выдерживать конкуренцию с зарубежными строителями.»

«Мы стремительно приближаем пуск стратегически важного объекта для нашей компании агрегата, уникального не только для ЧерМК, но и для всей металлургии, несмотря на непростую рыночную ситуацию», — отмечает генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов.

В настоящий момент батарея переведена на постоянный обогрев при температуре 980 градусов. Этот режим будет поддерживаться до завершения строительно-монтажных работ.