На Московском НПЗ введен в эксплуатацию новый комплекс переработки нефти стандарта Евро+
«Московский нефтеперерабатывающий завод» ввел в эксплуатацию установку Евро+, которая заменит сразу пять объектов прошлого поколения и позволит предприятию дополнительно сократить воздействие производства на окружающую среду.
Завод обеспечивает топливом 40 процентов столичного рынка. С вводом «Евро+" уровень модернизации завода достигнет 80 процентов. Работа по строительству установки ведется с 2016 года. Инвестиции в проект составляют 98 млрд рублей.
После пуска комплекса Московский НПЗ выведет из эксплуатации сразу пять объектов прошлого поколения. Благодаря использованию современных решений комплекса «Евро+" завод существенно снизит нагрузку на окружающую среду и перейдет на принципиально новый уровень использования цифровых технологий. 15 тыс. цифровых датчиков комплекса «Евро+" в режиме реального времени собирают и направляют данные в интеллектуальные системы управления производством Московского НПЗ. Это позволяет удаленно контролировать все необходимые производственные параметры, процессы переработки и следить за безопасной работой оборудования. Теперь существенно повысится эффективность переработки нефти, увеличится выпуск бензина, дизельного топлива и авиакеросина. Это, безусловно, позволит более гибко реагировать на запросы рынка, а главное — стабильно и бесперебойно поставлять на АЗС и в аэропорты столичного региона.
В целом до 2025 года планируются очень крупные инвестиции — 350 млрд руб. Причем сейчас не только обновлено производство, но и построены новые очистные сооружения, налажен регулярный мониторинг состояния воздуха. Все это задает принципиально новые экологические стандарты, улучшает качество жизни людей. Работа по комплексному обновлению завода будет продолжена до 2025 года
Важнейшая задача создать условия, чтобы такие индустриальные проекты активнее продвигались по всей стране, были интересны и выгодны бизнесу, инвесторам, и вели к созданию квалифицированных хорошо оплаченных рабочих мест. Речь должна идти о глубокой модернизации и наращиванию мощностей всей промышленной базы, о проектах импортозамещения и создании современных производств. «Московский НПЗ, использованные при его обновлении решения могут служить здесь очень хорошим примером.
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23.07.2013:58:50
23.07.2015:26:00
23.07.2015:23:30