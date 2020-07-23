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Новые заводы и цеха

На Московском НПЗ введен в эксплуатацию новый комплекс переработки нефти стандарта Евро+

 © mos.ru

«Московский нефтеперерабатывающий завод» ввел в эксплуатацию установку Евро+, которая заменит сразу пять объектов прошлого поколения и позволит предприятию дополнительно сократить воздействие производства на окружающую среду.

Завод обеспечивает топливом 40 процентов столичного рынка. С вводом «Евро+" уровень модернизации завода достигнет 80 процентов. Работа по строительству установки ведется с 2016 года. Инвестиции в проект составляют 98 млрд рублей.

После пуска комплекса Московский НПЗ выведет из эксплуатации сразу пять объектов прошлого поколения. Благодаря использованию современных решений комплекса «Евро+" завод существенно снизит нагрузку на окружающую среду и перейдет на принципиально новый уровень использования цифровых технологий. 15 тыс. цифровых датчиков комплекса «Евро+" в режиме реального времени собирают и направляют данные в интеллектуальные системы управления производством Московского НПЗ. Это позволяет удаленно контролировать все необходимые производственные параметры, процессы переработки и следить за безопасной работой оборудования. Теперь существенно повысится эффективность переработки нефти, увеличится выпуск бензина, дизельного топлива и авиакеросина. Это, безусловно, позволит более гибко реагировать на запросы рынка, а главное — стабильно и бесперебойно поставлять на АЗС и в аэропорты столичного региона.

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

В целом до 2025 года планируются очень крупные инвестиции — 350 млрд руб. Причем сейчас не только обновлено производство, но и построены новые очистные сооружения, налажен регулярный мониторинг состояния воздуха. Все это задает принципиально новые экологические стандарты, улучшает качество жизни людей. Работа по комплексному обновлению завода будет продолжена до 2025 года

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

Важнейшая задача создать условия, чтобы такие индустриальные проекты активнее продвигались по всей стране, были интересны и выгодны бизнесу, инвесторам, и вели к созданию квалифицированных хорошо оплаченных рабочих мест. Речь должна идти о глубокой модернизации и наращиванию мощностей всей промышленной базы, о проектах импортозамещения и создании современных производств. «Московский НПЗ, использованные при его обновлении решения могут служить здесь очень хорошим примером.

 © mos.ru

 © gazprom-neft.ru

https://www.mos.../carousel/2/11/

Источник: https://www.gazprom-neft.ru/press-c...hnogo_kompleksa_evro_na_moskovskom/

Московский НПЗ, Евро+, оборудование российского производства, новое производство
  • Нет аватара Zzepp
    23.07.2013:58:50

    Работа не прерывалась и в условиях эпидемии и поблагодарил за профессионализм.

    Кусочек политики всё-таки немного просочился   .

    #1203973
  • Human RS Human RS
    23.07.2015:23:30

    Крупное производство запустили:

    ©Видео с youtube.com

    ©Видео с youtube.com

     © gazprom-neft.ru

     © mos.ru

     © mos.ru

    Отредактировано: Human RS~15:45 23.07.20
    #1203987
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