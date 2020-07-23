В Московской области завершена реконструкция птицефабрики «Элинар-Бройлер»
Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано инкубатору птицефабрики «Элинар-Бройлер» в Наро-Фоминском городском округе в районе пос. Новая Ольховка.
На объекте закуплено новое оборудование, усилены производственные мощности для разведения птицы.
После реконструкции птицефабрики на производстве появится 11 новых рабочих мест.
Площадь обновленного инкубатора насчитывает 6 тыс. 200 кв.м. Объем инвестиций в проект составил 250 млн руб. Застройщик — ООО «Птицефабрика «Элинар-Бройлер»
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