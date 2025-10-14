Комплекс по производству куриных яиц начали строить в Подмосковье
В Кашире начинается строительство современного комплекса по производству куриного яица. Проект реализуется ООО «Белянка» (ГК «Лето»).
Общий объем инвестиций составит 6 млрд рублей, будет создано 300 новых рабочих мест.
В рамках строительства комплекса возведут:
— 8 птичников для кур-несушек (по 270 000 птиц в каждом)
— 6 корпусов для молодняка
— распределительный центр и административно-бытовой корпус
Ввод в эксплуатацию планируется в 2027 году и позволит увеличить производство куриных яиц.
Кроме того, на выставке «Золотая осень-2025» заключили соглашение о реализации проекта ) по строительству современного яйцеперерабатывающего завода с ООО «Кая-Трейд».
Производственная мощность в год составит 250 тонн вареных яиц, 300 тыс. упаковок обработанных и 500 тыс. литров меланжа, который будет использоваться в кондитерской промышленности.
У переработанной продукции высокий экспортный потенциал. Создание таких производств позволит укрепить позиции региона на международном рынке.
