Великоросс Новые и модернизированные предприятия агропрома

Комплекс по производству куриных яиц начали строить в Подмосковье

В Кашире начинается строительство современного комплекса по производству куриного яица. Проект реализуется ООО «Белянка» (ГК «Лето»).

Общий объем инвестиций составит 6 млрд рублей, будет создано 300 новых рабочих мест.

В рамках строительства комплекса возведут:

— 8 птичников для кур-несушек (по 270 000 птиц в каждом)

— 6 корпусов для молодняка

— распределительный центр и административно-бытовой корпус

Ввод в эксплуатацию планируется в 2027 году и позволит увеличить производство куриных яиц.

Кроме того, на выставке «Золотая осень-2025» заключили соглашение о реализации проекта ) по строительству современного яйцеперерабатывающего завода с ООО «Кая-Трейд».

Производственная мощность в год составит 250 тонн вареных яиц, 300 тыс. упаковок обработанных и 500 тыс. литров меланжа, который будет использоваться в кондитерской промышленности.

У переработанной продукции высокий экспортный потенциал. Создание таких производств позволит укрепить позиции региона на международном рынке.

Источник: t.me

