Грузовой космический корабль «Прогресс МС-15» запущен в 17:26:21 мск с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а». Спустя 3 часа 18 минут 31 секунду после старта, в 20:44 мск, транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-15» в штатном режиме пристыковался к стыковочному отсеку «Пирс» российского сегмента Международной космической станции.

Тем самым, грузовой корабль «Прогресс МС-15» поставил новый рекорд по времени полета к МКС. Процесс с Земли контролировали специалисты Центра управления полетами, а из космоса — российские члены экипажа МКС Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

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Снимок «Прогресса» с борта МКС.

Это второй запуск российского грузового корабля к Международной космической станции в 2020 году и первый российский летний пуск в текущем году.

«Прогресс МС-15» доставил на МКС примерно 2,6 тонны грузов, среди которых баки с водой, баллоны с кислородом, топливо системы дозаправки, укладки для проведения космических экспериментов, санитарно-гигиенические материалы, предметы одежды, медикаменты, стандартные рационы питания.