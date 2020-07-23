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Космонавтика

Грузовой корабль «Прогресс МС-15» поставил новый рекорд по времени полета к МКС

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-15» запущен в 17:26:21 мск с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а». Спустя 3 часа 18 минут 31 секунду после старта, в 20:44 мск, транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-15» в штатном режиме пристыковался к стыковочному отсеку «Пирс» российского сегмента Международной космической станции.

Тем самым, грузовой корабль «Прогресс МС-15» поставил новый рекорд по времени полета к МКС. Процесс с Земли контролировали специалисты Центра управления полетами, а из космоса — российские члены экипажа МКС Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

 © sun9-71.userapi.com

Снимок «Прогресса» с борта МКС.

Это второй запуск российского грузового корабля к Международной космической станции в 2020 году и первый российский летний пуск в текущем году.

«Прогресс МС-15» доставил на МКС примерно 2,6 тонны грузов, среди которых баки с водой, баллоны с кислородом, топливо системы дозаправки, укладки для проведения космических экспериментов, санитарно-гигиенические материалы, предметы одежды, медикаменты, стандартные рационы питания.
Источник: https://tass.ru/kosmos/9040087

МКС, Космонавтика
  • Великоросс Великоросс
    23.07.2021:52:24

       

    "Прогресс МС-15″ установил рекорд по времени полёта к МКС

    Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-15» показал рекордно быстрое время полёта от Земли до МКС, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

    "Был установлен рекорд — 03:18:35″, — сказали в госкорпорации.

    https://russian...kord-polyot-mks

    #1204028
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