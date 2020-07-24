В селе Завидово туристического кластера Тверской области открыли новый пешеходный мост

© xn--80aaccp4ajwpkgbl4lpb.xn--p1ai

24 июля в Конаковом районе открыли новый пешеходный мост через реку Дойбицу. Объект был построен в рамках развития туристско-рекреационного кластера «Волжское море» на территории особой экономической зоны «Завидово».

Развитие этого туристического кластера даст возможность комплексного развития территории, которая будет популярна у гостей из других регионов.

Вся работа на объекте была завершена равно за год и сейчас мост готов к эксплуатации. Его пролетные строения сделаны из композитных материалов — они более долговечны, экологичны и износостойки. Для обеспечения безопасности пешеходов установлены освещение и перильное ограждение. Тротуары на подходах к мосту выполнены из брусчатки, а покрытие на самом мосту обеспечит беспрепятственное движение маломобильных людей. Мост имеет пять пролетов, его длина — более 145 м, а ширина — 2,5 м.

Для строительства моста через реку Дойбица областное Правительство выделило из бюджета около 200 млн рублей. Объект сдан в эксплуатацию, а его гарантийный срок составит 10 лет.

© xn--80aaccp4ajwpkgbl4lpb.xn--p1ai

© xn--80aaccp4ajwpkgbl4lpb.xn--p1ai

© xn--80aaccp4ajwpkgbl4lpb.xn--p1ai

© xn--80aaccp4ajwpkgbl4lpb.xn--p1ai

https://tgnews....cherez-doybitsu