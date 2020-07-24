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Новые заводы и цеха

В Татарстане открылся новый цех по сбору самоходной сельскохозяйственной техники

 © mcx.gov.ru

В Татарстане на территории ведущего в Российской Федерации производителя опрыскивателей самоходных, прицепных и навесных, машин для подвоза воды и приготовления раствора, разбрасывателей минеральных и органических удобрений «Казаньсельмаш» открыли новый цех, площадью 1500 квадратных метров, где будут собирать самоходную технику.

За всю историю сотрудничества Росагролизинг поставил в хозяйства страны около 500 единиц техники «Казаньсельмаш» на общую сумму более 900 миллионов рублей.

В настоящее время группа компаний «Казаньсельмаш» занимается улучшением опрыскивателей и расширяет дилерскую сеть по всей стране. Опрыскиватели имеют высокую производительность и качество обработки урожая, благодаря совместной работе системы параллельного вождения Атлас 730 и системы равномерного внесения Bars-5.
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/re...sekh-po-sboru-samokhodnoy-tekhniki/

Татарстан, сельхозтехника
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