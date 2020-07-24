В Татарстане открылся новый цех по сбору самоходной сельскохозяйственной техники
В Татарстане на территории ведущего в Российской Федерации производителя опрыскивателей самоходных, прицепных и навесных, машин для подвоза воды и приготовления раствора, разбрасывателей минеральных и органических удобрений «Казаньсельмаш» открыли новый цех, площадью 1500 квадратных метров, где будут собирать самоходную технику.
За всю историю сотрудничества Росагролизинг поставил в хозяйства страны около 500 единиц техники «Казаньсельмаш» на общую сумму более 900 миллионов рублей.
В настоящее время группа компаний «Казаньсельмаш» занимается улучшением опрыскивателей и расширяет дилерскую сеть по всей стране. Опрыскиватели имеют высокую производительность и качество обработки урожая, благодаря совместной работе системы параллельного вождения Атлас 730 и системы равномерного внесения Bars-5.
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