В Выборге состоялась закладка корабля ледового класса для Погранслужбы ФСБ

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25 июля, на Выборгском судостроительном заводе состоялась церемония закладки пограничного сторожевого корабля «Пурга», разработанного по проекту конструкторского бюро «Алмаз».

Корабль будет иметь высокий ледовый класс, современное вооружение, высокий уровень автоматизации и комфорта для экипажа, что позволит нести круглогодичную службу в арктических морях России.

До сегодняшнего дня о новом заказе ВСЗ было мало что известно. Некоторые подробности были объявлены в ходе церемонии. В частности, новый корабль «Пурга» (заводской номер 235) создаётся на базе патрульного корабля проекта 23550. По заказу Минобороны два таких корабля, «Иван Папанин» и «Николай Зубов»,"строятся в настоящее время на Адмиралтейских верфях.

От предшественников корабль для пограничников будет иметь ряд отличий. В частности, предусмотрено новое навигационное оборудование, средства связи и вооружение. При этом корабль будет иметь аналогичную мощную судовую энергоустановку. Дальность плавания составит до 12 тыс. миль.

Корабль будет иметь высокий ледовый класс, современное вооружение, высокий класс автоматизации. В то же время отличия от кораблей типа «иван Папанин» обусловлены перечнем решаемых задач.

При этом платформа остаётся та же, состоящая почти из 100% российских комплектующих. В частности, на новом корабле предусмотрены хорошо зарекомендовавшие себя на корветах дизельные двигатели Коломенского завода.

Отдельное внимание в ходе церемонии уделялось уровню комфорта экипажа. Это необходимо для обеспечения возможности несения круглогодичной службы в арктических морях.

Что касается технологии строительства, то корабль «Пурга» будет строиться крупноблочным методом. Корпус будет собираться на полупогружной барже «Атлант» из блоков массой до 300 тонн каждый. Ожидается, что будет изготовлено порядка 20-22 блоков.

Затем новый пограничный корабль будет спущен на воду и отправлен на достройку. По завершении испытаний «Пурга» пополнит пограничный флот. Это должно произойти в конце 2024 года.