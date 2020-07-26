Башкирский «СТЕКЛОНиТ» запустил производство сетки из стекловолокна для тёплого пола

© plastinfo.ru

АО «СТЕКЛОНиТ», расположенный в Уфе, (входит в ГК «Рускомпозит») сообщило о начале производства новой для себя линейки продукции — сетки из стекловолокна для тёплого пола под марками БЕНСТЕН ТП 80, БЕНСТЕН ТП 115, ССТП-80. Планируемый объём производства всех сеток для тёплого пола оценивается в 350 тыс. м2 в месяц.

Сетка для тёплого пола является основой для фиксации нагревательных элементов в виде кабеля или трубок с циркулирующим теплоносителем.

«Сегодня наблюдается рост популярности продукта „тёплые полы“. В структуре российского потребления на электрические тёплые полы, где используется сетка, приходится 80-83% рынка. „Тёплый пол“ приобретается для комфортного обогрева квартир, доля которых на сегодняшний день составляет 72%, а в сегменте загородной недвижимости — 28%. Объём рынка теплых полов к 2021 году, по оценкам экспертов, вырастет на 16-17%. После модернизации завода АО „СТЕКЛОНиТ“ мы увидели новые перспективы в этом направлении», — рассказал Армен Айрапетов, заместитель управляющего директора «Стеклонит менеджмент».

Сетки для тёплого пола марки БЕНСТЕН ТП 80 и ТП 115 представляет собой сетку из стекловолокна, полученную основовязальным способом. В качестве основы и утка используются ровинги. Также в состав сетки входит специализированная химическая пропитка для увеличения прочности сетки.

«Сетки из стекловолокна для тёплого пола БЕНСТЕН ТП 80 и ТП 115 производятся на станках LIBA. Сетка ССТП-80 производится на ткацких станках. Сетка минимизирует деформационное напряжение, которое возникает при нагрузках и температурных перепадах, устойчива к различным средам и растяжению, увеличивает прочность сцепления раствора с основанием. Продукт планируем выводить на рынок по приятной для потребителя цене», — добавил Талгат Фаткуллин, управляющий директор АО «СТЕКЛОНиТ».

Завод «СТЕКЛОНиТ» был основан в 1961 году и является национальным лидером по объёму производства конструкционных стеклотканей и геосинтетических материалов на основе стекловолокна, полиэфирного волокна и базальта.

Предприятие ориентировано на выпуск продукции для машиностроения (авиа-, вертолето-, автомобиле-, судо-, вагоностроение, производство ветрогенераторов) и строительной отрасли, включая гражданское и дорожное строительство.

Ассортимент «СТЕКЛОНиТа» насчитывает более 500 наименований: стеклонитей, стеклотканей и полотен, стеклосеток, комбинированных тканей и сеток из различных видов технических волокон, геосинтетических материалов, стеклопластиковых изделий и полуфабрикатов на основе стекловолокна.