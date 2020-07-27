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Производство

«СтанкоМашСтрой» запустил производство новой линейки высокотехнологичных станков

 © sun9-64.userapi.com

На заводе «СтанкоМашСтрой» в г. Пенза идет изготовление комплектующих для вертикальных фрезерных обрабатывающих центров серии VTM. На специальной установке током высокой частоты (ТВЧ) была произведена термическая обработка — закалка, первого стального стола для данного вида оборудования. Процесс проходит в соответствии с техническими стандартами, которые дают возможность получить высококачественную поверхность.

Производство новой для «СтанкоМашСтрой» линейки высокотехнологичных станков — вертикальных фрезерных обрабатывающих центров серии VTM — очередной этап развития предприятия, который поддержал Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Инвестиции Фонда Бортника были направлены на приобретение нового дополнительного технологического оборудования, которое будет использоваться для обработки крупногабаритных корпусных деталей, и которое позволит компании выйти на полную проектную мощность по производству вертикальных обрабатывающих центров.

 © sun9-50.userapi.com
Источник: https://16k20.ru/news/pervyye-komplektuyushchiye-vtm/

СтанкоМашСтрой, Пензенская область, станкостроение
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