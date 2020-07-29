Свердловская область: На Богдановичском городском молочном заводе заработала новая линия

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29 июля на Богдановичском молочном заводе дан старт работе новой производственной линии. Её мощность рассчитана на переработку 350-370 тонн молока в сутки.

Строительство нового производственного корпуса предприятия по выпуску линейки традиционной молочной продукции — молока, кефира и йогуртов — завершилось в 2020 году.

Объём инвестиций в проект составил 2,5 млрд рублей. Создано 104 новых рабочих места.

Новый цех снабжён системами холодного и горячего водоснабжения, электропитания, канализацией, отоплением, вентиляцией, кондиционированием, а также укомплектован необходимым производственным и упаковочным оборудованием. Высокую санитарную культуру производства обеспечивает система централизованной мойки с применением современных высокоэффективных моющих и дезинфицирующих средств.

Богдановичский городской молочный завод, входящий в группу компаний «Молочный кит», до запуска новой производственной линии выпускал до 1,4 тысячи тонн продукции в месяц. За прошлый год предприятием было принято и переработано 22,7 тысячи тонн сырого молока.