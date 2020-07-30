На комбинате «Ялуторовский» в Тюменской области запустили линию сухого молока

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Новый цех по производству сухого молока на молочном комбинате «Ялуторовский» компании Danone Россия начал работу. Этот инвестиционный проект реализован в рекордно короткие сроки — подрядчик успел за полгода провести все необходимые работы по приведению здания в порядок и монтажу производственной линии. Открыто 12 новых рабочих мест. На новом производстве возможна переработка около 9 тыс. тонн сырого молока в год.

Основные поставщики сырья — фермеры из восьми муниципалитетов Тюменской области. С введением нового цеха по сушке молока сельхозтоваропроизводители смогут сдавать молоко в новых объемах, переработчики получат высококачественное сырье, которое не только закроет внутренние потребности компании Danone Россия, но и выйдет на российский рынок. В планах — экспорт на рынки Казахстана и Китая.

Компания Danone Россия зашла на рынок Тюменской области в 2010 году. За это время реализовано несколько инвестиционных проектов на общую сумму более 4 млрд рублей. Для реализации проекта по созданию цеха по сушке молока рассматривались несколько регионов, но предпочтение было отдано именно Тюменской области, рассказал генеральный директор Danone Россия, старший вице-президент подразделения «Свежие молочные продукты и продукты на растительной основе в странах СНГ, Турции и на Ближнем Востоке Чарли Каппетти.

«В Тюменской области благоприятный инвестиционный климат. Есть команда, которая вместе с производителями готова решать общие вопросы. В частности, по профициту молока. Благодаря этому проекту мы сможем закрыть большой объем внутренних потребностей компании в молочных ингредиентах, также будем снабжать высококачественным сухим молоком внешний российский рынок, это актуально с точки курса России на импортозамещение», — резюмировал он.

Благодаря цеху по производству сухого молока открыто 12 новых рабочих мест. На новом производстве возможна переработка около 9000 тонн сырого молока в год.

В целом, поставки готовой продукции с молочного комбината «Ялуторовский» осуществляются на территорию Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Восточную Сибирь, другие регионы Российской Федерации, а также Республику Казахстан.

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