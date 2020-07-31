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Судостроение и судоходство

На Зеленодольском СЗ спущен на воду МРК «Грайворон» проекта 21631

На АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» (р. Татарстан) спущен на воду МРК «Грайворон» проекта 21631. 31 июля 2020 года корабль отправлен на внешнюю сдаточную базу в г. Новороссийск, где ему предстоит пройти все этапы ходовых и государственных испытаний. После завершения испытаний корабль будет передан государственному заказчику.

 © zdship.ru

В настоящее время восемь кораблей данного проекта — головной «Град Свияжск» (сдан в 2013 году) и серийные «Углич» (сдан в 2013 году), «Великий Устюг» (сдан в 2014 году), «Зеленый Дол» и «Серпухов» (сданы в 2015 году), «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево» (сданы в 2018 году) и «Ингушетия» (сдан в 2019 году) — уже несут службу в составе ВМФ России.

Проект корабля разработан ОАО «Зеленодольское Проектно-Конструкторское Бюро».

МРК проекта 21631 могут действовать на речных и морских акваториях, основной задачей кораблей этого класса является поражение наземных целей крылатыми ракетами большой дальности, а также борьба с надводными кораблями противника.

Технические характеристики:

Водоизмещение: 950 т.

Главные размерения: длина — 74.1 м, ширина — 11 м, осадка — 2.6 м.

Максимальная скорость хода: 25 узлов

Дальность плавания: 1500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 36 человек

Вооружение:

одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14

два АМС (автоматизированный модуль самообороны) 3М-47 «Гибка» (ЗУР «Игла-С»)

одна 100-мм артустановка А190−01 «Универсал» с СУО «Ласка»

одна 30-мм артустановка АК-630М-2 «Дуэт»

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
Источник: http://www.zdship.ru/press-center/n...rabl_ispytayut_na_chernom_more.html

21631, Зеленодольский завод имени А.М. Горького, Татарстан, малый ракетный корабль
  • Нет аватара altman66
    31.07.2012:29:50

    Спущен он в апреле 2020 года. А за новость большое спасибо. Надеюсь успеют сдать флоту в этом году

    Отредактировано: altman66~12:41 31.07.20
    #1204593
    • Katamaran Katamaran
      31.07.2012:45:50

      Надеюсь успеют сдать флоту в этом году
      готов забиться, что на следующий день ВМФ.

      #1204597
      • Нет аватара altman66
        31.07.2013:17:42

        В прошлом году «Ингушетию» тоже отправили в конце июля в Новороссийск, «под елочку» сдали флоту. Готов забиться, что до Нового года примут)) У них по плану в 2020 году

        Отредактировано: altman66~13:17 31.07.20
        #1204605
        • Katamaran Katamaran
          31.07.2016:26:36

          в прошлом году не было той фигни,что в этом творится. Стабильно на день вмф.

          #1204641
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