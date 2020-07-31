На Зеленодольском СЗ спущен на воду МРК «Грайворон» проекта 21631
На АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» (р. Татарстан) спущен на воду МРК «Грайворон» проекта 21631. 31 июля 2020 года корабль отправлен на внешнюю сдаточную базу в г. Новороссийск, где ему предстоит пройти все этапы ходовых и государственных испытаний. После завершения испытаний корабль будет передан государственному заказчику.
В настоящее время восемь кораблей данного проекта — головной «Град Свияжск» (сдан в 2013 году) и серийные «Углич» (сдан в 2013 году), «Великий Устюг» (сдан в 2014 году), «Зеленый Дол» и «Серпухов» (сданы в 2015 году), «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево» (сданы в 2018 году) и «Ингушетия» (сдан в 2019 году) — уже несут службу в составе ВМФ России.
Проект корабля разработан ОАО «Зеленодольское Проектно-Конструкторское Бюро».
МРК проекта 21631 могут действовать на речных и морских акваториях, основной задачей кораблей этого класса является поражение наземных целей крылатыми ракетами большой дальности, а также борьба с надводными кораблями противника.
Технические характеристики:
Водоизмещение: 950 т.
Главные размерения: длина — 74.1 м, ширина — 11 м, осадка — 2.6 м.
Максимальная скорость хода: 25 узлов
Дальность плавания: 1500 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 36 человек
Вооружение:
одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14
два АМС (автоматизированный модуль самообороны) 3М-47 «Гибка» (ЗУР «Игла-С»)
одна 100-мм артустановка А190−01 «Универсал» с СУО «Ласка»
одна 30-мм артустановка АК-630М-2 «Дуэт»
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
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