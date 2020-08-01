Широкомасштабная модернизация гусеничных кранов ДЭК «крупного калибра»

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В августе 2019 года Челябинский механический завод, после расширенных испытаний обновленной модели гусеничного крана ДЭК-1001, которые длились более 2-х месяцев, отгрузил модернизированный экземпляр Заказчику из Сибири. Одно из основных требований эксплуатирующей организации — это бесперебойная эксплуатация гусеничного крана грузоподъемностью 100 тонн в суровом резко-континентальном климате.

О ключевых изменениях в конструкции самой крупной модели гусеничного крана рассказывает начальник группы ДЭК ОАО «ЧМЗ» Вадим Горяинов:

«Следуя современным тенденциям в развитии гусеничной грузоподъемной техники и пожеланиям заказчиков, было принято решение модернизировать три базовые модели гусеничных кранов производимых на нашем заводе. Хедлайнером стал ДЭК-1001, для него была спроектирована новая ходовая платформа с высоким запасом прочности, которая позволяет расширить сферу его применения для возведения крупных зданий и сооружений, путепроводов и портовой инфраструктуры, грузовых терминалов, объектов дорожного строительства.

Новая ходовая (гусеничная) платформа собственного изготовления обладает повышенной надежностью, эффективностью эксплуатации и долговечностью. Увеличенный опорный контур размером 7,1×5,8м обеспечивает высокую устойчивость крана. Увеличившаяся ширина трака 1100мм (вместо 900мм) обеспечила возможность работы на грунтах с низкой несущей способностью со средним удельным давлением на грунт до 0,82кгс/см2. Редуктор передвижения с передаточным числом i=344,8 обеспечивает передвижение крана с грузом на крюке со скоростью до 0,5км/час, а без груза — возможно применение удвоенной скорости передвижения до 1,0км/ч. Кстати, перемещаться ДЭК-1001 может с максимальным грузом на стреле массой до 75 тонн. Простота приведения крана в рабочее положение после транспортировки на объект обеспечивается путем навешивания гусеничных балок на раму и фиксацией их при помощи осей. Высоконадежное ОПУ, рассчитанное на работу в тяжелых условиях (Heavy Duty) гарантирует эксплуатацию крана в любых условиях и не требует дополнительного обслуживания. В будущем, ходовая (гусеничная) платформа, разработанная для ДЭК-1001, послужит основой для разработки более тяжелых машин грузоподъемностью 130-150 тонн.

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Наибольшие изменения коснулись ДЭК-801 грузоподъемностью 80 тонн, где усовершенствована не только ходовая часть, но и элементы поворотной платформы и стрелового оборудования. Теперь максимальная длина стрелы может составить 60 метров за счет вставок стрелы длиной 5 и 10 метров. Новая стрела, изготовленная из высокопрочной стальной трубы, обеспечивает высокие грузовые характеристики. При создании стрелы применялись высокоточные методы проектирования.

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Система управления крана имеет пропорциональное регулирование скоростей механизмов в широком диапазоне. Это позволяет выполнять ответственные монтажные работы с самыми жесткими требованиями. В системе предусмотрено автоматическое снижение критической нагрузки, что увеличивает ресурс и надежность двигателей. Благодаря встроенным алгоритмам плавность разгона/торможения зависит от степени загрузки крана, что эффективно препятствует раскачке груза, позволяет оптимизировать скорость его перемещения и позволяет совмещать до трех рабочих операций.

Максимальный уровень безопасности и управление крановыми операциями обеспечиваются современным и надежным программным и аппаратным комплексом с защитой от перегрузки, опрокидывания, опасного напряжения ЛЭП, с отображением всех параметров на дисплее. Координатная защита обеспечивает высокую степень безопасности при работе в стесненных условиях: при приближении к препятствию скорость крановых операций постепенно снижается до 0.

ДЭК-801 является многофункциональным краном за счет возможности применения широкого спектра стрелового оборудования и различного навесного оборудования: грейфер, электромагнит, гидравлический или дизельный молота, гидравлический вращатель для сооружения буронабивных свай.

Удобная новая кабина с повышенной обзорностью, эргономичное кресло и современное управление от джойстиков позволяют повысить производительность работ при максимальном снижении утомляемости оператора. Для удобства контроля за рабочими операциями на оголовке стрелы и в зоне лебедок опционально могут быть установлены видеокамеры, изображение с которых выводится на дисплей системы управления в кабину оператора. Для эффективного контроля параметров работы крана система оснащена сенсорным дисплеем. Удобный контроль за выполнением работ на высоте обеспечивается за счет дополнительной опции: механизм изменения угла наклона кабины.

Стоит отметить простоту транспортировки ДЭК-801: транспортный габарит по ширине составляет 3200мм., кабина крана не демонтируется, функция самомонтажа позволяет без помощи другой техники оперативно ввести кран в эксплуатацию. Кроме того, системы крана не требуют повторной настройки после монтажа, а функции питания от внешней сети 380В/50Гц и система динамического регулирования мощности в зависимости от нагрузки позволяют минимизировать затраты на эксплуатацию. Традиционно дизель-электрическую установку ДЭК-801 можно использовать как источник электроэнергии.

Уже в сентябре первый образец обновленной модели грузоподъемностью 80 тонн выйдет на испытания, а к концу года — будет готов к отгрузке.

Модернизация проведена и для гусеничного крана ДЭК-501, где была изменена конструкция ходовой части, осуществлен переход на новый тип гусениц с цепным приводом. Это позволило повысить надежность ходовой части и увеличить срок службы составных элементов.

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