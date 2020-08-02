В Белгородской области открылось сервисное предприятие по ремонту и обслуживанию техники Камаз

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В мае 2020 года состоялся торжественный запуск первой очереди нового предприятия по ремонту и обслуживанию техники ООО «АгроАльянс-Логистик» в с. Алексеевка Корочанского района. В марте 2020 года компания получила статус официального дилера крупнейшего российского производителя грузовой техники ПАО «КАМАЗ» по сервисному обслуживанию, ремонту и продажам автомобилей, в том числе техники на газомоторном топливе. На предприятии будут заниматься гарантийным и постгарантийным обслуживанием и ремонтом.

В качестве поддержки предприятию департамент экономразвития области в рамках программы «500/10000» выделил субсидию в размере 5 млн рублей на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования. Общий объем инвестиций в производство составит 150 млн рублей и планируется создать более 50 новых рабочих мест. На начало 2020 года сумма инвестиций в первую очередь проекта составила 137 млн рублей, создано 38 новых рабочих мест со средней заработной платой 27 тыс. рублей. В 2021 году планируется начало реализации второй очереди проекта со строительством дополнительных складских помещений, что позволит создать на предприятии еще 10 рабочих мест.

В перечень услуг, которые оказывает предприятие, входят: ремонт агрегатов, тормозных пневмосистем, авто-электротехнические работы, компьютерная диагностика всех систем и многое другое. Заказчиками этих работ уже стали крупные сельхозпроизводители, а также промышленные и строительные предприятия Белгородской области. Объём налоговых поступлений в бюджет и внебюджетные фонды различных уровней составит 7,5 млн рублей, в том числе 4 млн рублей в областной бюджет.

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© belregion.ru

© belregion.ru

© belregion.ru

© belregion.ru

© belregion.ru

© belregion.ru