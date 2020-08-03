В регионах дислокации войск ЗВО возведено 159 новых хранилищ для размещения ракет и боеприпасов
В северо-западных и центральных регионах страны, где дислоцируются войска Западного военного округа (ЗВО), возведено 159 новых хранилищ для размещения ракет и боеприпасов, что позволило сократить 932 площадки открытого хранения.
«По федеральной и ведомственной целевым программам в рамках совершенствования организации хранения, сбережения и ремонта различных видов имущества на арсеналах округа построено 159 хранилищ для хранения ракет и боеприпасов. Это позволило разместить более 150 тыс. тонн боеприпасов с 932 площадок открытого хранения», — сообщил заместитель командующего войсками ЗВО по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Андрей Булыга.
Хранилища возведены с применением высочайших стандартов безопасности, периметровое ограждение оснащено техническими средствами охраны. Созданы условия, препятствующие проведению на них террористических актов и хищению запасов, а также качественно улучшающие экологическую обстановку, прежде всего, за счет повышения технической оснащенности.
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Для справки (из истории вопроса)
Заметка на сайте Оружие России
К 2020 году Минобороны введет систему безопасного функционирования ракет
Систему безопасного функционирования ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов введут в войсках РФ к 2020 году, сообщил замминистра обороны.
«До 2020 года мы планируем привести систему хранения и эксплуатации ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов к условиям безопасного функционирования», — сказал он в интервью газете «Красная Звезда».
По его словам, также реализуется проект «Разработка и внедрение современной укупорки боеприпасов».
«Использование тары из полимерных композитных материалов по своим физико-химическим свойствам позволит в два раза увеличить срок ее службы и одновременно обеспечить надлежащее техническое состояние самих ракет и боеприпасов, повысить уровень взрывопожаробезопасности мест их хранения», — добавил замминистра.
Кроме того, Минобороны планирует развернуть 24 производственно-логистических комплекса (ПЛК), что позволит избавиться более чем от 500 устаревших складов.
«Это очень большая программа, которая позволит создать перспективную систему хранения материальных ресурсов. В этот проект мы пока вкладываем средства, избавляемся от более чем 500 морально устаревших баз хранения и сладов. Возврат инвестиций мы начнем получать с 2020 года, а после строительства всех ПЛК ожидаем ежегодный экономический эффект в размере более 7 миллиардов рублей в год», — отметил замминистра обороны.
А вот такой подход к делу был в 2014-м году:
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/JFCl4USXH4U
Получаются на выходе такие сооружения — то, что показано в ролике как строится.
Полная загрузка каждого хранилища арсенала составляет до 240 тонн
информация по Торопцу отсюда.
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