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Армия и Флот

В регионах дислокации войск ЗВО возведено 159 новых хранилищ для размещения ракет и боеприпасов

 © img1.eadaily.com

В северо-западных и центральных регионах страны, где дислоцируются войска Западного военного округа (ЗВО), возведено 159 новых хранилищ для размещения ракет и боеприпасов, что позволило сократить 932 площадки открытого хранения.

«По федеральной и ведомственной целевым программам в рамках совершенствования организации хранения, сбережения и ремонта различных видов имущества на арсеналах округа построено 159 хранилищ для хранения ракет и боеприпасов. Это позволило разместить более 150 тыс. тонн боеприпасов с 932 площадок открытого хранения», — сообщил заместитель командующего войсками ЗВО по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Андрей Булыга.

Хранилища возведены с применением высочайших стандартов безопасности, периметровое ограждение оснащено техническими средствами охраны. Созданы условия, препятствующие проведению на них террористических актов и хищению запасов, а также качественно улучшающие экологическую обстановку, прежде всего, за счет повышения технической оснащенности.

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Для справки (из истории вопроса)

Заметка на сайте Оружие России от 31.07.2017 г.

К 2020 году Минобороны введет систему безопасного функционирования ракет

Систему безопасного функционирования ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов введут в войсках РФ к 2020 году, сообщил замминистра обороны.

«До 2020 года мы планируем привести систему хранения и эксплуатации ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов к условиям безопасного функционирования», — сказал он в интервью газете «Красная Звезда».

По его словам, также реализуется проект «Разработка и внедрение современной укупорки боеприпасов».

«Использование тары из полимерных композитных материалов по своим физико-химическим свойствам позволит в два раза увеличить срок ее службы и одновременно обеспечить надлежащее техническое состояние самих ракет и боеприпасов, повысить уровень взрывопожаробезопасности мест их хранения», — добавил замминистра.

Кроме того, Минобороны планирует развернуть 24 производственно-логистических комплекса (ПЛК), что позволит избавиться более чем от 500 устаревших складов.

«Это очень большая программа, которая позволит создать перспективную систему хранения материальных ресурсов. В этот проект мы пока вкладываем средства, избавляемся от более чем 500 морально устаревших баз хранения и сладов. Возврат инвестиций мы начнем получать с 2020 года, а после строительства всех ПЛК ожидаем ежегодный экономический эффект в размере более 7 миллиардов рублей в год», — отметил замминистра обороны.

источник

А вот такой подход к делу был в 2014-м году:

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/JFCl4USXH4U

Получаются на выходе такие сооружения — то, что показано в ролике как строится.

 © structure.mil.ru

Полная загрузка каждого хранилища арсенала составляет до 240 тонн

информация по Торопцу отсюда.
Источник: https://structure.mil.ru/structure/...st/news/more.htm?id=12304772@egNews

ЗВО, арсенал
  • Нет аватара alex_uns
    03.08.2011:56:09

    Вот еще кое что о технология строительства оружейных складов

    «На сегодняшний день (2018 г., примечание мое) строятся два основных вида арсеналов — железобетонные и быстровозводимые металлические. Они обеспечивают безопасное хранение и эксплуатацию запасов ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов в соответствии с установленными требованиями.

    Кроме того, в связи с происходящим в армии изменением состава боеприпасов (в частности, переходом на передовые системы «земля — воздух») предъявляются новые требования и к условиям их хранения. Технически сложные боеприпасы складируют в отапливаемых помещениях, где поддерживается температурный режим +3-5 градусов. Дополнительной мерой защиты арсеналов, наряду с установкой современной системы пожаротушения отечественного производства, стало размещение складов на значительном расстоянии друг от друга. Также для предохранения от пожаров и для гашения взрывной волны поверх крыши по всей площади хранилища насыпается обваловка — слой земли около метра толщиной.

    Еще одной тенденцией становится переоснащение арсеналов в настоящие комплексы хранения, на территории которых располагаются несколько отапливаемых и неотапливаемых хранилищ, цеха для проведения работ по профилактике боеприпасов, а также погрузочно-разгрузочные площадки для железнодорожных составов. При этом храниться в таких комплексах могут изделия разных видов вооружения. А система безопасности оснащена современными датчиками контроля доступа на объект и интеллектуальным управлением с выводом на единый пульт."

     © ic.pics.livejournal.com

    https://bevzenk...com/505448.html

    Вот эта тема в Тороповце на яндекс-картах.

    А вот эта тема в Североморске на яндекс-картах.

    В Моздоке, яндекс-карты.

    В Котово, яндекс-карты.

    Отредактировано: alex_uns~13:01 03.08.20
    #1204832
    • Seriomilander Seriomilander
      03.08.2013:47:07

      24 производственно-логистических комплекса (ПЛК)

      В 2018 году Минобороны заключило первое концессионное соглашение на создание производственно-логистического комплекса «Архангельск» (15 млрд руб).

      В 2019 году планируется заключить концессионные соглашения по созданию трех ПЛК — в Калининграде (20 млрд руб), Севастополе (17 млрд руб) и Владивостоке (20 млрд руб).

      Таким образом, на четыре пилотных проекта будет потрачено 72 млрд руб, а 25 комплексов могут обойтись в 375-450 млрд руб (около 15-18 млрд руб. за комплекс).

      четыре пилотных комплекса обеспечат необходимой инфраструктурой материально-технического обеспечения все четыре российских флота — Черноморский, Балтийский, Северный и Тихоокеанский.

      Ссылка: https://www.rbc...7a462315656[/i]

      P.S. Эту часть «комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года» совершенно необходимо осветить!

      Отредактировано: Seriomilander~13:47 03.08.20
      #1204847
  • Нет аватара alex_uns
    03.08.2012:04:36

    Информация о расходе боеприпасов по ЗВО в этом году:

    «В соответствии с планами боевой подготовки организована бесперебойная подача ракет и боеприпасов в войска. В текущем году подано уже 14,6 тысячи тонн, что позволило увеличить интенсивность занятий днем и ночью на 4% по сравнению с предыдущим годом. В 2019 году в войска подано более 16,3 тысячи тонн боеприпасов, что на 8% больше, чем в 2018 году», — сообщил заместитель командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Андрей Булыга"

    https://tvzvezd...1159-q5Hgo.html

    #1204835
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