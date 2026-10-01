Импортозамещение, сентябрь 2026 года

«Всего с июня 2015 года, по данным сайта „Сделано у нас“ и иных ресурсов, в России реализованы более 2519 проектов импортозамещения!»

1. Модулиоперативной памяти DDR5, разработанные GS Nanotech и выпускаемые на базе инновационного кластера «Технополис GS», внесены в Реестр российской промышленной продукции. Ключевое преимущество новых модулей DDR5 — возможность для российских производителей вычислительной техники получить больше баллов локализации на свою продукцию при ее включении в Реестр Минпромторга.

2. Минпромторг России подтвердил российское происхождение ведущих мостов для экскаваторов-погрузчиков производства Чебоксарского завода силовых агрегатов (ЧЗСА). Это разработка стала возможной благодаря успешной кооперации участников Машиностроительного Кластера Чувашской Республики. Решение о включении продукции в соответствующий реестр вступило в силу 31 августа 2026 года.

3. В России появилось собственное производство сверхточных детекторов и спектрометров на основе особо чистого германия. Раньше такие приборы во многом зависели от зарубежных технологий и поставок, теперь их создают внутри страны. Это результат кооперации предприятий «Росатома», которые объединили весь путь от очистки сырья до сборки готовых измерительных приборов.

Такие детекторы нужны там, где недостаточно просто зафиксировать излучение — важно точно определить, какие радионуклиды присутствуют в исследуемом объекте. Они применяются в научных проектах: для исследований на ускорительном комплексе NICA, анализа состава лунного грунта, поиска редкоземельных элементов и запасов льда в приполярных кратерах Луны. Но сфера использования гораздо шире. На АЭС с их помощью следят за контуром теплоносителя, герметичностью оболочек твэлов и экологическими параметрами, анализируют пробы прямо на станции. Также приборы востребованы в геологоразведке при поиске урановых руд и редкоземельных металлов, при входном контроле в металлургии и в досмотровых системах на таможне.

4. На мощностях «СОЛЛЕРС Производство трансмиссий» налажено серийное производство электромеханических раздаточных коробок для пикапов Sollers ST9 (СТ9).

Новая модель стала развитием базовых версий раздаточных коробок, выпускаемых дочерним предприятием Группы СОЛЛЕРС. Модификация дополнила уже существующую номенклатуру узлов для автомобилей Sollers ST6 (СТ6), ST8 (СТ8), а также для моделей УАЗ «Патриот», «Пикап» и полноприводного «Профи».

5. Узлы ядерной электроники для систем радиационного контроля на АЭС теперь выпускаются в России полностью из отечественных материалов и компонентов. Уровень локализации детекторов и электронных узлов достиг 100%. Производство организовано на московской площадке «Специализированного научно-исследовательского института приборостроения» (СНИИП), входящего в дивизион «Автоматизированные системы управления» Госкорпорации «Росатом».

Готовая продукция уже поставляется на Курскую и Ленинградскую АЭС, а также в Турцию, Египет и Бангладеш для зарубежных проектов «Росатома». Раньше эти элементы закупались за границей.

6. Столичное предприятие «Некс-Т», работающее под брендом NexTouch, начало серийный выпуск интерактивных моноблоков, в которых вычислительный блок и сенсорный экран объединены в едином корпусе. Ключевая особенность новинки — отечественный жидкокристаллический модуль, а также поддержка бесконтактного управления на базе алгоритмов искусственного интеллекта.

7. «Тракс» поставил климатические системы для первого российского поезда ВСМ.

В опытные образцы отечественного высокоскоростного поезда для магистрали «Москва — Санкт-Петербург» установят системы обеспечения микроклимата от подмосковного предприятия «Тракс» (входит в Группу компаний КСК). Первую партию оборудования — 17 установок — предприятие уже поставило заводу «Уральские локомотивы».

Из них 13 предназначены для пассажирских салонов и 4 — для кабин машинистов. Это системы кондиционирования и вентиляции, поддерживающие комфортный микроклимат в вагонах на всем пути. Управляет ими интеллектуальный блок: он непрерывно считывает данные с 40 контрольных датчиков — температуру, уровень углекислого газа, заполняемость салона — и автоматически регулирует работу системы.

8. В Воронеже за 11 месяцев построили завод алюминиевой банки.

Новый завод укрепляет внутреннюю цепочку поставок упаковки для напитков и снижает зависимость производителей от импортной алюминиевой тары.

9. В Перми запустили цех электронасосных агрегатов для нефтянки.

Локализация насосного оборудования снижает зависимость нефтедобывающих предприятий от зарубежных поставок, а новый цех объединяет изготовление деталей и испытания агрегатов.

10. Уральский дизель-моторный завод (УДМЗ) предложил нефтяной отрасли новый вариант применения двигателя 12ДМ-185: силовой агрегат мощностью до 1860 кВт прошел приемно-сдаточные испытания для работы в насосной установке флота гидроразрыва пласта, сообщила пресс-служба холдинга «Синара — Транспортные машины».

В ходе тестов двигатель отработал предусмотренные режимы, включая номинальный, и развил максимальную мощность 1860 кВт, или около 2500 л. с. Следующий этап — опытно-промышленная эксплуатация на строящемся объекте в Западной Сибири, в том числе в условиях низких температур и вечномерзлых грунтов.

Комиссия подтвердила, что двигатель соответствует техническим требованиям и заявленным характеристикам, а по ряду параметров превосходит импортные аналоги.

11. Ивановский литейно-механический завод освоил выпуск насосных групп в рамках импортозамещения и поставляет их на крупнейшие российские предприятия.

Насосы, разработанные и запущенные здесь в производство, по техническим характеристикам не уступают известным зарубежным аналогам. Сейчас мощности позволяют выпускать около 20 таких единиц в месяц.

12. GS Nanotech (входит в холдинг GS Group) и воронежский Научно-исследовательский институт электронной техники (входит в ГК «Элемент») завершили корпусирование пилотной партии двухъядерного 32-разрядного микроконтроллера в корпусе BGA.

Для современной электроники размер имеет значение. Ранее К1921ВГ1Т выпускался в корпусе LQFP-208 (28×28 мм). Новый корпус позволяет сократить площадь, которую микроконтроллер занимает на печатной плате, до пяти раз.

13. Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в выступлении на пленарном заседании форума «Микроэлектроника 2026» рассказал, что в системе управления ракетой «Союз-5» впервые применили процессор «Эльбрус»:

В ее системе управления впервые применен отечественный восьмиядерный процессор «Эльбрус». Причем речь шла не просто о замене иностранных комплектующих на отечественные, а также о том, что важно было всю аппаратную часть и программный софт написать самостоятельно.

В результате внедрения «Эльбруса» снизилось потребление энергии, повысилась скорость передачи информации -- а правильность решения была подтверждена успешным пуском.

14. В сентябре 2026 года на одной из станций российской нефтепроводной системы «Транснефть» ввели в работу разработанный и построенный полностью в нашей стране высоконапорный магистральный насосный агрегат НДМ 800-1000 для замены иностранных аналогов. Мощное многотонное специализированное оборудование используется для перекачки нефти и нефтепродуктов, а ресурс его рассчитан не менее чем на 50 лет бесперебойной работы.

15. «Дан старт началу отгрузки „Газпрому“ первых российских компрессоров смешанного хладагента», — сообщила пресс-служба Газпрома.

«Компрессоры смешанного хладагента мощностью 112 МВт — важнейшее оборудование для крупнотоннажного производства сжиженного природного газа (СПГ). Раньше такие агрегаты в России не производились. Разработку и серийный выпуск компрессоров по заказу «Газпрома» обеспечили «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» и «Казанькомпрессормаш» (входят в Группу ГМС). Предприятия расположены в Казани.

15. Одно из ведущих российских предприятий в области разработки, корпусирования и тестирования микроэлектронной продукции GS Nanotech принимает участие в выставке Российского форума «Микроэлектроника 2026», которая проходит на территории «Сириус».

Компания экспонирует решения для производителей вычислительной техники, приборов учета электроэнергии, телекоммуникационного оборудования и автоэлектроники, а также возможности по контрактному корпусированию микросхем.

Среди экспонатов — первая локализованная линейка модулей памяти DDR5 и GS032 твердотельный накопитель 2,5″ SATA III с памятью 3D TLC NAND. Продукт собран в России на отечественной печатной плате.

16. Компания «Литон» — производитель упаковки из полимеров для молочной продукции — расширяет производство и рассчитывает достичь импортозамещения зарубежных аналогов, ушедших с российского рынка.

Для закупки оборудования предприятие получает финансовую поддержку в кировском центре «Мой бизнес» — предприятие привлекло около 55,7 млн рублей льготного лизингового финансирования по программе Корпорации МСП. Проект развития производства позволит увеличить выпуск продукции до 220 млн рублей в год.