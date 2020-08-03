Белгородский завод ОМК освоил производство нового вида продукции для атомной отрасли

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Белгородский завод энергетического машиностроения («Белэнергомаш — БЗЭМ», входит в состав Объединенной металлургической компании, ОМК) освоил производство новой для отрасли продукции — цельноштампованных корпусов трубопроводной арматуры из аустенитной нержавеющей стали для атомных электростанций (АЭС).

Новую продукцию «Белэнергомаша» уже заказал один из ведущих поставщиков трубопроводной арматуры для АЭС — завод энергетического оборудования «Энергопоток» («ЗЭО Энергопоток», г. Саров, Нижегородская область) для Курской АЭС-2 и АЭС «Руппур» (Бангладеш). Также планируются поставки в Турцию и Индию.

Благодаря использованию аустенитной (коррозионностойкой хромоникелевой) стали новая продукция обладает повышенной коррозионной стойкостью и может эксплуатироваться в агрессивных средах.

© energomash.ru

Кроме того, форма поставляемых заготовок практически повторяет форму готовых изделий, потому им требуется минимальная механическая обработка. Это позволяет заказчикам экономить время на изготовление трубопроводной арматуры и расходовать меньше металла, чем при использовании стандартных кованных заготовок, которые необходимо подвергать длительной механической обработке до требуемых геометрических размеров.