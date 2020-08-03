В Орле после капремонта открыли мост «Дружбы», связывающий два района города

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Мост «Дружбы», связывающий Железнодорожный и Заводской районы Орла, открыт после капитального ремонта на пять месяцев раньше срока, предусмотренного контрактом. Стоимость капремонта превысила 270 млн рублей. Число полос после реконструкции увеличилось вдвое. Ремонт «Дружбы» начался летом 2018 года

В ходе капитального ремонта были заменены все балки пролётных строений с омоноличиванием продольных швов, гидроизоляцией пролётов и укладкой нового асфальтобетонного покрытия, выполнено устройство новых монолитных тротуарных плит с пешеходным и барьерным ограждениями, укреплён конус насыпи моста, установлены опоры наружного освещения и лестничные сходы. Выполнено множество сопутствующих работ, в том числе, по переносу и устройству инженерных коммуникаций.

В Орле насчитывается 13 мостов. Окский мост «Дружбы» занимает важное место в транспортной системе города и является главной транспортной артерией между Заводским и Железнодорожным районами.

Наряду с Красным мостом объект является одним из основных транспортных узлов города. Через два моста проходит порядка 70% дорожного трафика. После открытия «Дружбы» планируется приступить к капитальному ремонту Красного.

Удалось не просто провести качественный капремонт, но и сделать это раньше установленного срока, в контракте срок завершения работ на этом мосту — декабрь 2020 года.

Для справки

Открыт в 1965 году. 12 апреля 1967 года в рамках подготовки к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции мосту присвоено название — «Окский». В 1968 году (в год 90-летия освобождения Болгарии от османского ига) между Орлом и Разградом были установлены побратимские отношения. В честь советско-болгарской дружбы в Орле был назван автомобильный мост, парк на берегу Оки, гастроном № 2 на центральной улице города (сейчас Гостиная ул., 3). Планировали назвать «Разградским» и новый микрорайон на Черкасской улице. В 1978 году (в год 100-летия освобождения Болгарии от османского ига) мост пережил первый в своей истории крупный ремонт. На нём были установлены новые монументальные перила с медальонами, на которых были изображены символы, связанные с русско-болгарской дружбой, изображавшие рукопожатия, голубей и башню-памятник на перевале Шипка, сооружённую в 1934 году в память павших за освобождение Болгарии в русско-турецкой войне 1877-1878 годов. 36-й Орловский пехотный полк принимал участие в обороне Шипки. В Орле в 1970-2008 годах существовал мотель «Шипка».

С момента постройки на мосту были уложены трамвайные рельсы, однако они никогда не использовались из-за отмены планов постройки трамвайной линии. В 1970-х годах эти элементы закатали в асфальт, а в ходе ремонта 2018-2020 годов демонтировали.

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