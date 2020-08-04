Строительство рыболовных траулеров на Выборгском СЗ

Строительство рыболовных траулеров на Выборгском судостроительном заводе (Ленинградская область). Фото сделаны в конце июля 2020 года.

1. Траулер «Юрий Маточкин» (заводской номер 950).

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Траулер «Юрий Маточкин», заложенный в ноябре 2018 года, строится по проекту КМТ02.02 по заказу компании «Атлантрыбфлот» (входит в группу «ФОР»). Всего для данного заказчика ВСЗ должен сдать три судна проекта КМТ02.

Выборгский судостроительный завод. Июль 2020 года / Фото: Судострой © avatars.mds.yandex.net

Длина траулера проекта КМТ02 составляет 80,4 м, ширина — 15,4 м, осадка — 6,5 м, дедвейт — 2050 тонн, мощность энергоустановки — 4,64 МВт. Судно имеет ледовый класс Ice3 с усилением корпуса до класса Arc4.

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2 и 3. Траулеры «Норд Пилигрим» и «Белое море».

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«Норд Пилигрим» (заводской номер 939) является головным судном серии КМТ02. Закладка траулера состоялась в январе 2018 года, спуск на воду — в сентябре 2019 года. Заказчик судна — компания «Норд Пилигрим».

Траулер «Белое море» — представитель линейки проекта КМТ01. Серия из пяти единиц данного проекта строится по заказу «Архангельского тралового флота» (входит в «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум», СЗРК). Закладка траулера «Белое море» состоялась в мае 2018 года, спуск на воду — в феврале 2020 года.

От проекта КМТ02 эти суда отличаются как основными размерениями, так и производительностью. Длина траулера проекта КМТ01 составляет 86 м, ширина — 17 м, осадка — 8,9 м, дедвейт — 2840 тонн. Ледовый класс — Ice3 с усилением корпуса до Arc4. Фабрика позволяет перерабатывать до 160 тонн рыбы в сутки.

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4. Траулер «Баренцево море».

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Это головное судно проекта КМТ01. Траулер был заложен в мае 2017 года и спущен на воду в декабре 2018 года.

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5. Траулер «Норвежское море».

Траулер "Норвежское море" / Фото: Судострой © avatars.mds.yandex.net

Это второе судно проекта КМТ01. Закладка траулера состоялась в январе 2018 года, спуск на воду — в мае 2019 года.

Выход первого траулера «Баренцево море» на ходовые испытания запланирован на август 2020 года. Сдать все суда заказчику ВСЗ планирует до конца 2022 года.