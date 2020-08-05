АО «Порт Коломна» спустило на воду несамоходный многочерпаковый шаландовый земснаряд
АО «Порт Коломна» произвело технологический спуск на воду несамоходного многочерпакового шаландового земснаряда. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Судно технического флота строится для Рязанского района гидротехнических сооружений в рамках выполнения мероприятий подпрограммы «Морской и речной транспорт» госпрограммы «Развитие транспортной системы». Государственным заказчиком является ФКУ «Речводпуть».
Завершение строительства запланировано на ноябрь 2020 года после дооснащения судна на воде, проведения швартовных и ходовых испытаний.
Земснаряд проекта 3409 — справка
Разработчик проекта — ГЦКБ «Речфлота»
Главным предназначением судна является поддержка необходимых глубин на участках внутренних водных путей для обеспечения безопасности судоходства и увеличения перевозок грузов внутренним водным транспортом.
Длина — 51,5 м
Ширина — 12,2 м
Высота борта — 2,6 м
Осадка — 1,2 м
Класс — «Р 1,2 (лед 10) А»
Производительность — 250 куб. м/ч
Экипаж — 28 чел.
05.08.2011:50:59