АО «Порт Коломна» спустило на воду несамоходный многочерпаковый шаландовый земснаряд

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АО «Порт Коломна» произвело технологический спуск на воду несамоходного многочерпакового шаландового земснаряда. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Судно технического флота строится для Рязанского района гидротехнических сооружений в рамках выполнения мероприятий подпрограммы «Морской и речной транспорт» госпрограммы «Развитие транспортной системы». Государственным заказчиком является ФКУ «Речводпуть».

Завершение строительства запланировано на ноябрь 2020 года после дооснащения судна на воде, проведения швартовных и ходовых испытаний.

Земснаряд проекта 3409 — справка

Разработчик проекта — ГЦКБ «Речфлота»

Главным предназначением судна является поддержка необходимых глубин на участках внутренних водных путей для обеспечения безопасности судоходства и увеличения перевозок грузов внутренним водным транспортом.

Длина — 51,5 м

Ширина — 12,2 м

Высота борта — 2,6 м

Осадка — 1,2 м

Класс — «Р 1,2 (лед 10) А»

Производительность — 250 куб. м/ч

Экипаж — 28 чел.