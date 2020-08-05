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Судостроение и судоходство

АО «Порт Коломна» спустило на воду несамоходный многочерпаковый шаландовый земснаряд

 © sudostroenie.info

АО «Порт Коломна» произвело технологический спуск на воду несамоходного многочерпакового шаландового земснаряда. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Судно технического флота строится для Рязанского района гидротехнических сооружений в рамках выполнения мероприятий подпрограммы «Морской и речной транспорт» госпрограммы «Развитие транспортной системы». Государственным заказчиком является ФКУ «Речводпуть».

Завершение строительства запланировано на ноябрь 2020 года после дооснащения судна на воде, проведения швартовных и ходовых испытаний.

Земснаряд проекта 3409 — справка

Разработчик проекта — ГЦКБ «Речфлота»

Главным предназначением судна является поддержка необходимых глубин на участках внутренних водных путей для обеспечения безопасности судоходства и увеличения перевозок грузов внутренним водным транспортом.

Длина — 51,5 м

Ширина — 12,2 м

Высота борта — 2,6 м

Осадка — 1,2 м

Класс — «Р 1,2 (лед 10) А»

Производительность — 250 куб. м/ч

Экипаж — 28 чел.
Источник: http://sudostroenie.info/novosti/30943.html

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АО "Порт Коломна", ФКУ "Речводпуть"
  • Katamaran Katamaran
    05.08.2011:50:59

    давайте попробуем организовать теги к статьям по судостроению по принципу:

    1. Название завода без кавычек и формы организации (Порт Коломна)

    2. Регион (Область или город)

    3. Вид судна (земснаряд)

    4. Номер проекта (3409)

    Новости    

    #1205029
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