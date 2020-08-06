Двигатели ТВ7-117СТ-01 успешно завершили испытательный цикл на летающей лаборатории Ил-76ЛЛ

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Двигатели ТВ7-117СТ-01 для нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 успешно завершили испытательный цикл на летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. Силовые установки готовы к испытаниям в составе лайнера.

Двигатели разработаны Объединенной двигателестроительной корпорацией Госкорпорации Ростех. По итогам четырех этапов испытаний АО «ЛИИ им. Громова» готово выдать положительное заключение для начала полетов в составе лайнера после того, как ТВ7-117СТ-01 успешно пройдут наземные отработки на Ил-114-300.

«С завершением испытательной программы на летающей лаборатории мы готовы перейти к новому этапу испытаний — в составе лайнера. Три силовые установки уже поставлены в ПАО „Ил“, для последующих летно-конструкторских испытаний на предприятие будут поставлены еще пять двигателей», — сообщил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Шмотин Юрий Николаевич.

Новый Ил-114-300 создается в кооперации предприятий ПАО «ОАК». Самолет способен перевозить до 68 пассажиров на расстояние до 1,5 тыс. км. Он предназначен для осуществления региональных рейсов и ориентирован, прежде всего, на внутренний рынок. Воздушное судно может также использоваться для обеспечения авиационной мобильности населения, в том числе в районах Севера, Дальнего Востока и Сибири.