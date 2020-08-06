На Ленинградском Металлическом заводе изготовлен дисковый предтурбинный затвор

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На Ленинградском Металлическом заводе изготовлен дисковый предтурбинный затворс применением собственной конструкции ремонтного уплотнения, предназначенный для технического перевооружения гидроэлектростанций, где аналогичное оборудование исчерпало свой ресурс работы.

Срок службы спроектированного затвора составляет не менее 40 лет, а ресурс работы между капитальными ремонтами — не менее 7 лет при условии эксплуатации в районе с сейсмичностью до 8 баллов.

Предтурбинный затвор обеспечивает перекрытие напорного трубопровода и его открытие как в оперативном режиме работы, так и при аварийных случаях.

Внутренний диаметр водовода для которого изготовлен затвор, составляет 5 метров, максимальный расчетный напор — 230 м. При таких размерах предтурбинный затвор гарантирует возможность безопасного производства работ в спиральной камере турбины под прикрытием только затвора. Для этого затвор снабжен двумя рядами уплотнений (оперативным и ремонтным).

Для обеспечения герметичности и повышения эксплуатационной надежности работы затвора инженеры «Силовых машин» разработали и применили собственную запатентованную инновационную конструкцию ремонтного уплотнения. Среди основных достоинств нового оборудования — простота в эксплуатации и минимизация влияния упругих деформаций диска затвора, возникающих при перекрытии водовода, на работоспособность и надежность уплотнений.

Головной образец затвора отгружен заказчику. Вес оборудования составляет свыше 90 тонн, доставка осуществляется железнодорожным транспортом.