Зеленодольский завод спустил на воду первое в России речное судно на СПГ

© sudostroenie.info

АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» спустил на воду теплоход на СПГ проекта 03622 «Чайка». Проект судна «Чайка» разработан специалистами Зеленодольского проектно-конструкторского бюро.

Главным предназначением судна станут прогулочные и экскурсионные рейсы по внутренним водным путям республики Татарстан, в чём ему поможет специальная экскурсионная система «Аудиогид» на пяти языках. А стоимость СПГ позволит компаниям-эксплуатантам снизить себестоимость перевозок при лучших экологических характеристиках и пониженном износе.

Событие является знаковым ещё и потому, что, в настоящее время судов, использующих СПГ, в речном флоте России нет.

Для использования сжиженного природного газа в качестве топлива на теплоходе установлены 2 криогенные емкости объемом по 6,7 кубических метров каждая. Поставку СПГ для заправки судна обеспечит компания «Газпром газомоторное топливо». Для этого будет использован криогенный передвижной автогазозаправщик, рассчитанный на перевозку 16 тонн топлива. Для размещения заправщика на территории судостроительного завода в Зеленодольске определена площадка и обеспечены все необходимые технические условия.

Прогулочно-экскурсионное судно проекта 03622 «Чайка» — справка

Разработчик проекта — АО «Зеленодольское ПКБ»

Длина габаритная — 58,8 м

Ширина габаритная — 10,8 м

Осадка судна — ок. 1,2 м

Скорость судна — ок. 18 км/ч

Экипаж — 3 + 8 (обслуживающий персонал)

Пассажировместимость — не менее 170 чел.

Дальность плавания — 400 км

Автономность — 24 часа