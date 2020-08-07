Серийное производство установок лазерного выращивания деталей кораблей начали в Петербурге

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СПбГМТУ приступил к серийному изготовлению машин прямого лазерного выращивания для отечественной промышленности. КТЛВ «Движитель-Элемент» является полностью отечественной разработкой лазерных аддитивных технологий, по производительности превосходит мировые аналоги аддитивного производства и не имеет аналогов в мире по своей функциональности (8 синхронно управляемых осей, габариты изготовляемых изделий — до 1300 мм).

4 августа состоялась отправка в Северодвинск разработанной и изготовленной в Институте лазерных и сварочных технологий СПбГМТУ для АО «ЦС «Звездочка» установки прямого лазерного выращивания.

Это событие стало завершением очередного этапа проекта «Разработка технологий прямого лазерного выращивания и ремонтной лазерной наплавки высокопрочных деталей судового машиностроения, эксплуатируемых в условиях Арктики», выполняемого в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».

Результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, начатых в 2017 году в рамках выигранного СПбГМТУ конкурса Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета, стали:

технология прямого лазерного выращивания высокопрочных деталей судового машиностроения из порошковых металлических материалов;

созданная в СПбГМТУ технологическая установка лазерного выращивания, позволяющая многократно снизить себестоимость изготовления деталей сложной геометрии из высокопрочных материалов;

технология ремонта высокопрочных деталей судового машиностроения методом лазерной порошковой наплавки;

экспериментальные образцы деталей;

организация, техническое и технологическое обеспечение участка прямого лазерного выращивания и ремонтной лазерной наплавки на АО «ЦС «Звездочка».

Созданная в Институте лазерных и сварочных технологий СПбГМТУ установка предназначена для изготовления и ремонта высокопрочных деталей судового машиностроения, эксплуатируемых в ледовых условиях Арктики, на предприятиях судового машиностроения.

Индустриальным партнером проекта является Акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка». Для дальнейшего использования результатов прикладных научных исследований в Центре пропульсивных систем АО «ЦС «Звездочка» создан участок прямого лазерного выращивания и ремонтной лазерной наплавки.

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В ближайшее время специалисты ИЛИСТ СПбГМТУ совместно с представителями заказчика приступят к завершающему этапу работ по проекту — проведению комплекса пуско-наладочных работ на территориии АО «ЦС «Звездочка». Ранее специалисты АО «ЦС «Звездочка» прошли обучение в СПбГМТУ, в ходе которого познакомились с оборудованием и программным обеспечением, изучили технологию прямого лазерного выращивания, а также получили базовые навыки по программированию и управлению установкой.