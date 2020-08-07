Открыто движение по реконструированному участку обхода города Гатчина на трассе Р-23 «Псков»

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В Ленинградской области запущено движение по 10-ти километровому реконструированному участку федеральной дороги Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь в обход города Гатчина.

В рамках реализации II этапа обхода Гатчины трасса расширена с двух полос до шести, реконструированы пять путепроводов, в том числе два через железнодорожные пути и три в составе транспортных развязок в разных уровнях. Для удобства пешеходов построено два надземных пешеходных перехода.

Интенсивность движения на этом участке очень высокая, в пиковые периоды она достигала 80 тысяч автомобилей в сутки. Шестиполосный участок теперь может пропускать 100 тысяч автомобилей в сутки. Расчетная скорость движения на участке федеральной дороги Р-23 составляет 120 км/ч.

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© lenobl.ru

© lenobl.ru

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Для повышения безопасности участников движения по краям и по оси дороги установлены барьерные ограждения протяженностью более 58 км, нанесено свыше 182 тыс. погонных метров разметки из термопластика, установлено 726 дорожных знаков, смонтировано более 24 километров линий наружного освещения.

Сделаны остановки для общественного трасротрта с заездными карманами, установлены автопавильоны для ожидания общественного транспорта в непогоду.

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© mintrans.gov.ru

К реализации проекта федеральные дорожники приступили в 2014 году. Первый этап работ завершился с опережением срока на 1 год. В 2017 году был открыт участок трассы Р-23 протяженностью 12,441 км в обход населенных пунктов Зайцево, Ижора, Большое Верево, Малое Верево и Вайя. В текущем году почти на четыре месяца быстрее графика окончен II этап работ. Реконструирован существующий обход Гатчины протяженностью 10,633 км до населенного пункта Большие Колпаны.

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